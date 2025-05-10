Эти военнослужащие будут принудительно уволены со службы.

Пентагон начнет увольнять из армии до 1000 открытых трансгендерных военных, а остальным даст 30 дней на самоидентификацию. Об этом говорится в новой директиве США, передает Associated Press.

"Больше никакого Trans @ DoD. Больше никаких местоимений. Больше никаких чуваков в платьях. Мы покончили с этим дерьмом", - сказал министр обороны США Пит Хегсет.

По словам представителей департамента, пока сложно точно определить, сколько именно трансгендерных военнослужащих, однако медицинские записи покажут тех, у кого диагностирована гендерная дисфория, кто имеет симптомы или проходит лечение.

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"Эти военнослужащие будут принудительно уволены со службы. И никому с этим диагнозом не будет разрешено призываться на службу. Гендерная дисфория возникает, когда биологический пол человека не совпадает с его гендерной идентичностью", - подчеркнули в AP.

Ранее официальные лица заявляли, что по состоянию на 9 декабря 2024 года у 4 240 военнослужащих, находящихся на действительной службе в Национальной гвардии и резерве, была диагностирована гендерная дисфория. Однако они признали, что количество может быть больше.

Отмечается, что всего в армии служат около 2,1 млн военных.

Также в Верховном суде постановили, что администрация может ввести запрет на службу трансгендерных людей в армии, тогда как другие судебные процессы продолжаются. В то же время трое либерально настроенных судей заявили, что приостановили бы эту политику.

В свою очередь представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что 1000 военнослужащих, которые уже самоопределились, "начнут процесс добровольного увольнения" из армии.

Трансгендеры в мире - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в Англии трансгендерным женщинам запретили играть в футбол. Такой запрет начнет действовать с 1 июня. Отмечается, что участие в соревнованиях, согласно новым правилам, будет разрешено только тем, кто является женщиной от рождения.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. По его словам, спортивные власти США будут отказывать в визах трансгендерным спортсменкам.

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