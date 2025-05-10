Понадобилось всего 15 лет: WhatsApp сделал нативное приложение для iPad

Если тестирование пройдет удачно, то функция появятся уже в следующем обновлении клиента для iOS.

WhatsApp начал официальное бета-тестирование приложения для iPad. Это позволяет использовать мессенджер на планшетах Apple в качестве полностью самостоятельного приложения, чего многие ждали более 15 лет.

Желающие уже сейчас могут попробовать планшетную версию WhatsApp, установив бета-версию 2.25.15.74 через утилиту TestFlight. Правда, количество мест ограничено.

Если тестирование пройдет удачно, то нативное приложение для iPad может появиться уже в следующем обновлении клиента для iOS.

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Несмотря на статус самого популярного мессенджера в мире, WhatsApp медленно обновляет свое приложение, добавляя с опозданием функции, которые ждали не один год. Так, до недавнего времени в мессенджере нельзя было редактировать сообщения и сохранять черновики сообщений.

Ранее в этом месяце WhatsApp прекратил поддержку iPhone до версии iOS 15. Это значит, что владельцы iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6+ потеряют доступ к мессенджеру, потому что их смартфоны не поддерживают актуальные версии iOS.

Как УНИАН уже писал, Дуров назвал WhatsApp "дешевой имитацией" Telegram и похвалился 1+ млрд аудиторией. Создатель приложения также подколол владельца Цукерберга на тему его сотрудничества со спецслужбами.

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