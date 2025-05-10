По словам лидера Северной Кореи, участие его страны в конфликте было справедливым.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие его страны в российско-украинской войне является оправданным, подчеркнув, что оно является осуществлением суверенных прав на защиту "братского народа". Об этом сообщило телеграфное агентство страны KCNA, передает Reuters.

"Наше участие в конфликте было справедливым, и оно подпадает под суверенные права нашей республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации", - отметил он.

По словам Кима, КНДР без колебаний санкционирует применение военной силы, если США будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против РФ.

Видео дня

Известно, что ранее Северная Корея официально не подтверждала, что отправила в Россию более 10 тысяч военных и оружие, ведь военные связи между странами резко возросли в рамках договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", которое подписали Ким и российский диктатор Владимир Путин в прошлом году.

КНДР и война в Украине - последние новости

Ранее эксперт Михаил Жирохов заявил, что в Белгородской области появились войска КНДР, поэтому сейчас там очень сложная ситуация. По его словам, на этом направлении россияне очень давят, поэтому пока неизвестно, насколько долго украинские войска могут удержать этот плацдарм.

В то же время недавно в России показали военных КНДР, воюющих против Украины. На видео можно увидеть фрагменты учений военных КНДР. Уже вечером после тренировок военные Пхеньяна шли отдыхать, напевая песню на корейском.

Вас также могут заинтересовать новости: