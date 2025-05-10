В большинстве областей днем будет лишь +9°...+14°.

В ближайшие дни на погоду в Украине продолжит влиять холодный воздух. Атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду, а ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики объяснили, что в течение 10-12 мая в Украине будет хозяйничать холодная воздушная масса с северных широт. Атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду, щедрую в большинстве областей на небольшие и умеренные дожди.

Погода останется холодной. В частности, в ночь на воскресенье в северо-восточной части страны есть вероятность заморозков на поверхности почвы 0...-5°.

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В дневные часы температура также будет невысокой, в большинстве областей лишь +9°...+14°. Немного теплее будет на юго-востоке - до +17°.

"Придется также запастись терпением в ожидании погожих теплых дней!" - говорят синоптики.

В ближайшие дни в Киеве также будет сохраняться неустойчивая дождливая погода, а прохлада будет держаться как минимум до середины мая.

Синоптики уточняют, что дожди будут меняться от слабых до умеренной интенсивности.

Температурный режим будет оставаться прохладным: ночью столбики термометров будут показывать от +4° до +6°, а днем воздух будет прогреваться лишь до +12°...+13°. Существенного потепления в ближайшее время не предвидится.

Кроме того, атмосферное давление в столице будет колебаться, а прохлады будет добавлять ветер с севера.

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