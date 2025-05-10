До появления ягод на смородиновой грядке нужно немного потрудиться.

В мае в садах зацветают ягодные кустарники - малина, крыжовник и смородина. Эти культуры считаются неприхотливыми, но все же будут благодарны за заботу. Дайте растениям немного любви - и урожай в конце лета будет гораздо больше, чем обычно.

Мы назвали четыре совета о том, как правильно ухаживать за смородиной весной. Пока на кустах не появились ягоды, успейте внести подкормки и обработать от вредителей.

Как обрезать смородину весной

В мае есть несколько процедур, которые обязательно стоит провести в саду. Придется немного потрудиться, но результат оправдает усилия.

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Первое важное дело - обрезка, которая нужна для лучшей освещенности и вентиляции. Перед тем, как обрезать смородину, обязательно наточите и обработайте антисептиком секатором. Вырежьте больные и сухие ветви, а на здоровых ветках оставьте по 3-5 самых сильных ответвления. Желательно удалять побеги, которые растут внутрь куста.

Не забудьте смазать раны садовым варом, чтобы не занести инфекцию.

Чем подкормить смородину весной

Подкормки важны для повышения иммунитета и урожайности растения, а также улучшения вкуса ягод. К тому же удобренная культура реже болеет.

Для дачников есть немало вариантов органики и химии, которая обогатит кустарник. Мы уже писали ранее, чем подкормить смородину весной - это может быть компост, раствор помета или азотные препараты.

Чем обработать смородину весной

В мае наиболее активно размножаются вредители ягод, а также появляются первые симптомы заболеваний. В этом месяце кусты нужно опрыскать.

Методы обработки зависят от того, кто именно угрожает смородине. Наиболее популярны такие препараты:

Тиовит Джет - от клещей и мучнистой росы;

Актеллик - от насекомых;

Блюз - от ржавчины, грибка, гнили, кудрявости листьев.

Бордосская смесь - от антракноза, монилиоза, клястероспориоза.

Скор - от пятнистости и мучнистой росы.

Обратите внимание, что большинство препаратов нужно вносить два раза с небольшим перерывом.

Эффективны также народные средства - настой зеленого чеснока (500 г на 10 л воды), золы (100 г на 4 л), хозяйственного мыла (100 г на 10 л). Также между кустами можно посадить растения, которые отпугивают вредителей запахом - полынь, чеснок, тимьян, бархатцы.

Какой ещё нужен уход за смородиной весной

Не забывайте поливать растение минимум 1 раз в неделю, чтобы почва не засыхала. Не будет лишним замульчировать кусты для защиты от майских заморозков. Для этого вокруг ствола выложите 5-сантиметровый слой опилок, соломы, хвойных иголок или скошенной зелени. Периодически почву нужно рыхлить для лучшего доступа воздуха к корням.

Зная, как обработать и чем весной подкормить смородину, можете не переживать за будущий урожай. Растение щедро отблагодарит вас.

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