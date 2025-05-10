Песков заявил, что Россия уже научилась минимизировать последствия санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к новым санкциям. Такое заявление он сделал во время общения с российским пропагандистом Павлом Зарубиным.

Он задал Пескову вопрос о том, почему европейские лидеры именно 9 мая пригрозили России более жесткими мерами в ответ на агрессию против Украины.

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"Мы же с вами к санкциям привыкли. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и так далее и тому подобное... Поэтому пугать нас этими санкциями - дело пустое", - ответил пресс-секретарь главы РФ.

Также Песков добавил, что европейские страны якобы "нервировало, что происходило в Москве 9 мая". Он считает, что именно поэтому новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев пригрозил Кремлю более жесткими санкциями.

Мерц пригрозил Путину более жесткими мерами - что известно

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего первого визита в Киев призвал к прекращению огня и пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями. Он заявил, что Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Мерц предупредил, что, если Москва не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.

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