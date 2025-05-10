Официальная презентация Galaxy S25 Edge запланирована на 13 мая 2025 года.

Чем ближе к дате анонса Samsung Galaxy S25 Edge, тем больше всплывает деталей о тонком смартфоне. В сети уже появились фотографии и видео, а теперь на просторы интернета выложили промо-материалы, которые раскрывают основные фишки устройства и в очередной раз подтверждают дизайн.

Galaxy S25 Edge, как и предполагалось, будет очень тонким. Устройство получит корпус толщиной 5,8 миллиметра. Экран плоский и с очень тонкими рамками. Селфи-камеру 12 мегапикселей разместят в верхней части посередине.

Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus: тот же дисплей на 6,7 дюйма, чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X вкупе с 256 либо 512 ГБ встроенной. Корпус получит защиту от воды/пыли по стандарту IP69.

Видео дня

S25 Edge имеет основную камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией в пару к широкоугольному 12 Мп модулю с углом в 120°. Ради уменьшения толщины емкость аккумулятора была уменьшена до 3900 мАч. Это самая маленькая батарея в линейке S25. Также гаджет не сможет похвастаться быстрой проводной зарядкой. Ее мощность ограничена всего 25 Вт.

На свежих рендерах S25 Edge изображен в трех расцветках: синий Titanium Icyblue, серебристый Titanium Silver и черный Titanium Jetblack. В качестве операционной системы используют Android 15 с фирменным интерфейсом One UI 7. Обновлять гаджет планируют в течение семи лет.

Официальная презентация Galaxy S25 Edge состоится 13 мая. В компании говорили, что помимо тонкого корпуса устройство получит богатый набор фирменных ИИ-функций Galaxy AI и производительность флагманского уровня.

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий в сентябре iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, вероятно, дешевле, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

Вас также могут заинтересовать новости: