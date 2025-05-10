Известны полные характеристики и дизайн Galaxy S25 Edge / фото Samsung

Чем ближе к дате анонса Samsung Galaxy S25 Edge, тем больше всплывает деталей о тонком смартфоне. В сети уже появились фотографии и видео, а теперь на просторы интернета выложили промо-материалы, которые раскрывают основные фишки устройства и в очередной раз подтверждают дизайн.

Galaxy S25 Edge, как и предполагалось, будет очень тонким. Устройство получит корпус толщиной 5,8 миллиметра. Экран плоский и с очень тонкими рамками. Селфи-камеру 12 мегапикселей разместят в верхней части посередине. 

Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus: тот же дисплей на 6,7 дюйма, чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X вкупе с 256 либо 512 ГБ встроенной. Корпус получит защиту от воды/пыли по стандарту IP69.  

Видео дня

S25 Edge имеет основную камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией в пару к широкоугольному 12 Мп модулю с углом в 120°. Ради уменьшения толщины емкость аккумулятора была уменьшена до 3900 мАч. Это самая маленькая батарея в линейке S25. Также гаджет не сможет похвастаться быстрой проводной зарядкой. Ее мощность ограничена всего 25 Вт. 

На свежих рендерах S25 Edge изображен в трех расцветках: синий Titanium Icyblue, серебристый Titanium Silver и черный Titanium Jetblack. В качестве операционной системы используют Android 15 с фирменным интерфейсом One UI 7. Обновлять гаджет планируют в течение семи лет. 

Фото Galaxy S25 Edge 10 мая 2025
Фото Galaxy S25 Edge 10 мая 2025
Фото Galaxy S25 Edge 10 мая 2025
Фото Galaxy S25 Edge 10 мая 2025
Фото Galaxy S25 Edge 10 мая 2025

Официальная презентация Galaxy S25 Edge состоится 13 мая. В компании говорили, что помимо тонкого корпуса устройство получит богатый набор фирменных ИИ-функций Galaxy AI и производительность флагманского уровня.

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий в сентябре iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, вероятно, дешевле, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

Вас также могут заинтересовать новости: