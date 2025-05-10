Он отметил, что глава Белого дома согласен, что на Россию нужно сильнее давить, чтобы усадить за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп очевидно теряет терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину в вопросе прекращения его войны против Украины.

Такое заявление в интервью BILD сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, приехав в Киев.

Напомним, сегодня утром Мерц приехал в украинскую столицу вместе с лидерами Франции, Великобритании и Польши, чтобы выразить поддержку Украине.

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"Послание таково: мы здесь вместе. В одно и то же время, с одним и тем же утверждением: мы поддерживаем Украину. Мы действуем согласованно с американским правительством, с Дональдом Трампом. Мы требуем 30-дневного прекращения огня, чтобы в этот период можно было подготовить мирные переговоры", - сказал Мерц.

Канцлер отметил, что если Россия отвергнет эту возможность, тогда последует серьезное ужесточение санкций и будет усилена всесторонняя помощь Украине. Он добавил, что эти меры также одобряет и Трамп, который "очевидно, теряет терпение по отношению к Путину".

"У нас была, и для меня это тоже стало неожиданностью, удивительно высокая степень согласия с США в оценке того, что мы сейчас будем делать вместе. Мы договорились потребовать 30-дневное перемирие. И также дать четкий сигнал: если это не удастся, тогда США ужесточат свои санкции против России", - констатировал Мерц.

30-дневное перемирие в войне в Украине

Идею о 30-дневном перемирии выдвинул Трамп еще в начале марта. Украина приняла эту идею безоговорочно, хотя не все условия яй нравились. А Кремль от инициативы Трампа вовсе отказался. При этом Путин объявлял то "пасхальное перемирие", то "парадное".

На днях в команде Трампа заявили, что именно Россия является ступором в дальнейших мирных ереговорах по окончанию войны. Там заявили, что Путин требует слишком многого.

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