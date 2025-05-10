Пользователи интернета рассказали о случаях из школьной жизни, которые заставят вас смеяться до слез.

Украинские школьники сейчас переживают сложные времена, но все же годы учебы запоминаются преимущественно как беззаботное и веселое время. У большинства из нас был какой-то интересный случай из школьной жизни, который мы с удовольствием вспоминаем и рассказываем другим.

Мы собрали 7 уморительных рассказов, которые вызовут у вас улыбку и приятную ностальгию. Они показывают, что школа не ограничивается только учебой, а имеет немало веселья.

Смешные истории из школьной жизни

Своими забавными случаями со времен учебы поделились пользователи Reddit. Они рассказали, какие самые веселые воспоминания из школы всплывают в памят даже спустя десятки лет.

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"Двое детей, которые раньше никогда не дрались, сцепились друг с другом в ссоре. Один из них не знал, что противников принято толкать в грудь. Вместо этого он просто ритмично терся пахом об другого мальчика на протяжении 10 секунд, пока охрана их не разняла. Я думал, что единственный заметил это, но на следующий день вся школа смеялась над этим парнем".

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"Мы включили аудиозапись с женскими стонами через колонки во время выпускной речи директрисы. Вот как мы это сделали. Накануне мы узнали, что завтра в 8:30 вся школа соберется в аудитории. Мы записали два трека на CD-диск: первый длился 1 час и содержал лишь тишину, а затем сразу начинался второй трек с неприличными женскими стонами. Перед собранием я достал ключи от аудиобудки, вставил диск и включил запись, чтобы часть со стонами прозвучала как раз во время речи директрисы. Затем выкрутил динамик на полную громкость. Ровно через час я включил телефон, чтобы записать реакцию аудитории на камеру: мой класс был в восторге. А директриса сказала лишь "Ну, это было довольно страстно", и не догадалась, кто это сделал".

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"На школьной встрече провели шуточное соревнование, где от каждого класса участвовала пара - парень и девушка. Парню завязывали глаза, а девушка диктовала ему инструкцию по прохождению через "полосу препятствий", которой на самом деле не было.

Когда подошла очередь одного неуклюжего старшеклассника, его напарница закричала: "А теперь просто беги прямо!". Он с разбегу понесся прямо в толпу одноклассников, которые расступились перед ним. В итоге парень с размаху врезался в трибуны, ударился голенью и перелетел через несколько рядов. После этого он стал школьной легендой, хотя в тот момент ему, наверно, было не до славы".

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"Мои друзья поставили в школьном коридоре две фигурки рестлеров. Мы собрались возле них и начали вопить: "Да! Побей его! Пусть будет драка! Пусть будет драка!". В коридор сразу прибежали директор и несколько учителей-мужчин, чтобы разнять "драку". Когда они поняли, что происходит, выражения их лиц были уморительными".

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"В школьной небольшой музыкальной группе, где я участвовал, были расслабленные дни, когда мы играли после уроков. В один из таких дней несколько парней решили повеселиться и устроить засаду на молодого руководителя, худощавого парня лет 25. Особенно крупный 14-летний одноклассник подкрался к руководителю и попытался завалить его. Но в последний момент руководитель это заметил, перекинул юношу через спину и швырнул на пол, как профессиональный боксер. Он встал с широко раскрытыми глазами, не зная, гордиться собой или писать заявление об увольнении из-за нападения на ученика. Мы посчитали ситуацию забавной и восхищенно аплодировали руководителю, и больше к нему не лезли".

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"В последнюю неделю моего предпоследнего школьного года кто-то пустил слух, что в среду в столовой будет драка едой. Все хотели это увидеть, хотя никто особо не поверил. И вот, в середине обеда в среду, через весь зал как в замедленной съемке пролетел стакан со льдом. В бросавшего в ответ полетел поднос картошкой и наггетсами. Наступила пара секунд тишины: неужели драка все же будет?

И тут началось веселье - со всех сторон полетела еда. Казалось, что в воздухе ее больше, чем на столах. Охранники пытались остановить нарушителей, но получили пиццей в лицо. Администрация запаниковала, ведь никогда такого не видела. Все продлилось не больше минуты, но воспоминания до сих вызывают во мне смех".

"В последнем классе я обнаружил секретный проход в потолке в школьном мужском туалете. Если встать на стену кабинки, отодвинуть плитку и подтянуться на руках, то можно было залезть в "пещеру" высотой около 3,5 метра между этажами. Мы с друзьями, разумеется, постоянно туда залезали и исследовали пространство. Во время нахождения в том проходе наши голоса отлично слышно внизу, поэтому в туалете на время вылазки мы оставляли часового.

Однажды мы с другом были полны решимости залезть в наш проход без часового. Мы застряли там и начали смеяться, а кто-то услышал наши голоса из туалета и сказал: "Алло?". Мы очень перепугались. Подождали, когда тот парень уйдет из туалета, и при звуке двери начали спускаться. Когда я отодвигал плитку, чтобы спрыгнуть с потолка вниз, парень увидел меня - оказалось, что он не ушел. Он перепугался и выскочил из туалета, а мы сбежали. Вскоре все туалеты школы заперли, приехала полиция. Появились слухи, что какие-то жуткие парни подсматривают за учениками через щели в стене туалета. Мы очень боялись, что нас поймают и исключат. Но нас не вычислили, а тот проход в потолке закрыли на замок, чтобы больше никто в него не лазил".

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