За последние 100 лет город опустился почти на 25 см под воду.

Венеция медленно, но уверенно уходит под воду: за последние 100 лет город опустился почти на 25 см, к тому же уровень моря в регионе вырос еще на 30 см.

В связи с этим инженер Энтер Театини предложил нестандартное решение - поднять город, закачав соленую воду глубоко под землю. Это дало бы Венеции "два или три десятилетия передышки", - написало CNN.

Суть идеи заключается в том, чтобы использовать технологию, аналогичную той, что применяют в Северной Италии для хранения газа. Летом, когда подземные хранилища заполняются, земля чуть приподнимается, а зимой, при отборе газа, опускается.

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"Наша задача - не извлекать воду, а наоборот, закачивать ее обратно", - объяснил Театини свою идею, которая предусматривает бурение около 12 скважин по периметру длиной 10 км вокруг Венеции. За счет этого уровень земли должен постепенно подняться. Главное - предотвратить прорыв воды на поверхность, в этом поможет толстый глиняный слой под лагуной.

Чтобы не вызвать подземных толчков, подъем Венеции ограничат 20-30 см. По замыслу ученого, город как бы будет "плавать" на мягкой подушке из воды, в то время как земля вокруг останется стабильной.

Ситуация в Венеции

Ранее ученые выяснили, когда Венеция может полностью уйти под воду. По данным ученых, в 33 районах Италии существует риск затопления к концу этого столетия.

Также ученые выяснили, что в прошлом тысячелетии уровень воды в Средиземном море поднялся до 30 см. Ускорение подъема объясняется изменением климата.

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