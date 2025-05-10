Днем здесь +45°, а ночью - не ниже +27°.

В Украине не так часто температура повышается до +37°...+40°, а есть место на Земле, где летом каждый день разогревает до +45°. Как пишет Mirror, это Кувейт.

Кувейт - страна с суровым пустынным климатом, где жара летом достигает экстремальных значений. В июле и августе в столице температура стабильно держится на уровне +45°C. Особенно ярко это проявилось в 2016 году, когда одна из метеостанций зафиксировала рекордные +54°C. Это одна из самых высоких температур, зарегистрированных на Земле.

Даже сейчас, в начале мая, Кувейт уже страдает от зноя: дневные температуры достигают +38°C, а ночью воздух охлаждается (если можно так сказать) до +27°C. В связи с этим кондиционеры работают круглосуточно, особенно в домах местных жителей. Как пишет издание, около двух третей всей потребляемой в жилищах энергии уходит именно на охлаждение воздуха.

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Как сообщается, экстремальная жара вызывает и экологические последствия. Например, летом 2021 года жара достигла такой силы, что птицы буквально падали замертво, морские коньки заживо варились в воде, а мёртвые моллюски покрывали береговые скалы.

Погода на лето 2025 - прогноз

Лето 2025 года в Украине, по прогнозам синоптиков, может оказаться теплее обычного на 1–1,5 °C. Однако это не означает, что каждый месяц будет знойным: возможны колебания, например, прохладный июнь и особенно жаркие июль и август.

Эксперты говорят, что с вероятностью 70–75% предстоящее лето можно будет назвать аномально тёплым - средние температуры превысят стандартные многолетние значения.

Июль, как и в предыдущие годы, скорее всего, станет самым жарким месяцем.

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