Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).
"Вернувшись в Киев, моя первая мысль - об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, на кону безопасность нашего континента", - отметил Макрон.
Он также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным. Поэтому эту поездку он осуществляет вместе с Германией, Польшей и Великобританией.
Президент Франции отметил, что во время своего визита в украинскую столицу он привез три сообщения:
- Мир
"Справедливый и длительный мир начинается с полного и безусловного прекращения огня. Это предложение, которое мы выдвинули вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия, с другой стороны, колеблется, ставит условия, тянет время и продолжает свою захватническую войну", - отметил президент Франции.
По его словам, если Москва будет продолжать блокирование мирной инициативы, то европейцы в тесной координации с Соединенными Штатами усилят давление на Россию. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг.
- Суверенитет Украины
"Мирное соглашение, которое будет заключено, должно гарантировать безопасность. Это то, над чем мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы движемся вперед вместе", - сообщил Макрон.
- Будущее
"Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина - это наш горизонт. История наблюдает за нами", - добавил президент Франции.
Иностранные гости в Украине - что известно
10 мая в столицу Украины прибыли иностранные лидеры - президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши - Кир Стармер и Дональд Туск.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в столице Украины рады приветствовать коалицию решительных. По его словам, стороны имеют много работы и немало тем для обсуждения.
"Надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня", - отметил Ермак.