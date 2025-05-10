Если Москва будет блокировать мирные инициативы, то европейцы вместе с Соединенными Штатами усилят давление на Россию, подчеркнул президент Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

"Вернувшись в Киев, моя первая мысль - об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, на кону безопасность нашего континента", - отметил Макрон.

Он также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным. Поэтому эту поездку он осуществляет вместе с Германией, Польшей и Великобританией.

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Президент Франции отметил, что во время своего визита в украинскую столицу он привез три сообщения:

Мир

"Справедливый и длительный мир начинается с полного и безусловного прекращения огня. Это предложение, которое мы выдвинули вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия, с другой стороны, колеблется, ставит условия, тянет время и продолжает свою захватническую войну", - отметил президент Франции.

По его словам, если Москва будет продолжать блокирование мирной инициативы, то европейцы в тесной координации с Соединенными Штатами усилят давление на Россию. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг.

Суверенитет Украины

"Мирное соглашение, которое будет заключено, должно гарантировать безопасность. Это то, над чем мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы движемся вперед вместе", - сообщил Макрон.

Будущее

"Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина - это наш горизонт. История наблюдает за нами", - добавил президент Франции.

Иностранные гости в Украине - что известно

10 мая в столицу Украины прибыли иностранные лидеры - президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши - Кир Стармер и Дональд Туск.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в столице Украины рады приветствовать коалицию решительных. По его словам, стороны имеют много работы и немало тем для обсуждения.

"Надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня", - отметил Ермак.

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