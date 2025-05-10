По словам Андрея, он уже ходил в ТЦК.

Звезда сериала "Женский доктор" Андрей Исаенко ответил, готов ли пойти на фронт, если ему придет повестка.

38-летний актер отметил, что еще в начале полномасштабной войны хотел пополнить ряды ВСУ. Однако тогда ему отказали работники ТЦК.

"В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я сам пошел в ТЦК. Но там мне сказали, что учитывая мою волонтерскую деятельность, здесь мой коэффициент полезного действия выше, чем на фронте", - признался Исаенко в интервью для OBOZ.UA

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Сейчас Андрей продолжает активно помогать украинским военным. Однако, по его словам, он до сих пор готов сам встать на защиту страны в случае необходимости. Об этом актер высказался так:

"Я еще активнее занимаюсь сборами, волонтерством, культурной деятельностью, потому что уверен: это сверхважно. Я не боялся тогда и не прячусь сейчас: если придется идти на фронт - я пойду".

Напомним, ранее звезда фильма "Довбуш" и сериала "Успеть до 30" Дмитрий Вивчарюк ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ. 35-летний актер сказал, что один разговор с военным повлиял на его решение остаться пока в тылу.

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