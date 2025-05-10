Ранее в КГГА предупреждали, что 10 мая столичное метро будет работать с ограничениями.

Станция "Майдан Независимости" возобновила работу в обычном режиме и работает на вход и выход для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в своем Telegram-канале.

Напомним, что накануне в КГГА предупреждали, что 10 мая станция метро "Майдан Независимости" временно не будет работать на вход и выход для пассажиров. Отмечается, что это связано с проведением официальных мероприятий в Киеве с участием иностранных делегаций.

Иностранные гости в Украине - что известно

Сегодня утром, 10 мая, в Киев прибыли иностранные лидеры - президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши - Кир Стармер и Дональд Туск.

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Перед визитом в Киев немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что страны Европы разработали декларацию о прекращении огня в Украине. По словам Мерца, декларация "во многом идентична предложению о 30-дневном прекращении огня", поскольку европейцы поддерживают эту инициативу президента США Дональда Трампа.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в столице Украины рады приветствовать коалицию решительных. По его словам, стороны имеют много работы и немало тем для обсуждения.

"Надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня", - отметил Ермак.

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