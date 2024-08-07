Большой удар по Intel: раскрыта стоимость новейших процессоров AMD Ryzen 9000

Продажи новинок стартуют уже завтра, а цены будут ниже, чем у Ryzen 7000.

AMD опубликовала официальный прайс-лист на, как она сама говорит, "самые мощные десктопные процессоры" серии Ryzen 9000. Они оказались несколько выше тех, что указывали зарубежные ритейлеры, но все равно дешевле своих предшественников Ryzen 7000 на старте продаж.

Рекомендованные розничные цены новинок будут варьироваться от 279 до 649 долларов, подтвердили в компании.

AMD Ryzen 9 9950X — 649 долларов (на $50 дешевле, чем Ryzen 9 7950X);

AMD Ryzen 9 9900X — 499 долларов (на $50 дешевле, чем Ryzen 9 7900X);

AMD Ryzen 7 9700X — 359 долларов (на $40 дешевле, чем Ryzen 7 7700X);

AMD Ryzen 5 9600X — 279 долларов (на $20 дешевле, чем Ryzen 5 7600X).

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Известно, что флагманские модели Ryzen 9 9950X и 9900X поступят в продажу 15 августа, а более дешевіе Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X – уже завтра, 8 августа. Вдобавок скоро компания снимет эмбарго на публикацию обзоров и тестов.

Стоит отметить, что изначально релиз новых процессоров был запланирован на 31 июля, но AMD не устроило качество первых поставленных экземпляров, в связи з чем было принято решение задержать старт продаж до завершения тестов.

AMD говорит, что общий прирост производительности Ryzen 9000 в сравнении с Ryzen 7000 составляет от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении. А флагманская модель Ryzen 9 9950X существенно быстрее Core i9-14900K как в диапазоне рабочих нагрузок (7%-56%), так и в игровых нагрузках (4%-23%).

Специалисты уверены, что новые чипсеты AMD, став доступнее и показывая подросшую производительность, нанесут серьезный удар по конкурентам Intel – особенно с учетом того, что покупатели продолжают жаловаться и возвращать в магазины актуальные процессоры Intel 13 и 14-го поколения.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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