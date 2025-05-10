По словам известного бизнесмена, наибольшее влияние ИИ будет иметь на чтение и письмо, а не на математику.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект решит одну из самых сложных проблем, с которой когда-либо сталкивались компьютеры, передает Jason Deegan.

Он считает, что чат-боты на базе искусственного интеллекта могут стать личными репетиторами для студентов, однако не только для зазубривания или выполнения математических упражнений.

Гейтс отметил, что в течение следующих 18 месяцев искусственный интеллект сможет поддерживать детей в развитии их навыков чтения и письма способом, который не будет уступать обратной связи от настоящего учителя.

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По его словам, современные модели ИИ уже показывают "превосходное" понимание текста, благодаря чему открывается доступ к инструментам, которые могут давать студентам личные советы относительно того, как писать эссе, расширить свой словарный запас или поделиться своими идеями. Гейтс подчеркнул, что скоро ИИ станет "таким же хорошим репетитором, как и любой человек".

"Это видение резонирует. В конце концов, многие студенты сегодня уже используют приложения для проверки грамматики или конспектирования текстов. Но Гейтс видит несколько глубже: ИИ, который может предложить содержательные комментарии по структуре, тональности и ясности текста - элементов, которые, как известно, трудно оценить традиционному программному обеспечению", - говорится в материале Jason Deegan.

Также Гейтс считает, что наибольшее влияние ИИ будет иметь на чтение и письмо, а не на математику.

"Это может показаться нелогичным. В конце концов, разве ИИ не построен на математике? Но понимание того, как кто-то выражает идею, и помощь ему выразить ее лучше, требует другого типа интеллекта - такого, который сочетает логику, эмпатию и интуицию", - объяснили в издании.

Билл Гейтс - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Билл Гейтс обвинил американского миллиардера Илона Маска в "убийстве" детей в бедных странах. По его словам, Маск несет ответственность за смерти детей в беднейших странах мира, которые произошли из-за закрытия американского агентства по международной помощи и развитию (USAID).

Также стало известно, что Гейтс раздаст почти все свое богатство бедным и больным. Он отметил, что деньги будут выделяться на три основных направления - укрепление здоровья детей и матерей, борьба с инфекционными заболеваниями и бедностью.

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