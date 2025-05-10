Столбики термометров в ближайшие дни будут показывать не выше +12°...+13°.

В ближайшие дни в Киеве периодически будут идти дожди, а холодная погода будет держаться как минимум до середины мая. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"10-14 мая в Киевской области и в г. Киеве прогнозируем щедрую на дожди погоду", - говорят синоптики.

По их данным, дожди периодически будут чередоваться - небольшие с умеренными.

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Что касается температуры, то, по словам синоптиков, "нежелательна холодная погода без малейших изменений к лучшему до середины мая". Ночью будет +4°...+6°, а днем не выше +12°...+13°.

Атмосферное давление в столице будет испытывать колебания, а ощущение дискомфорта будет добавлять умеренный ветер преимущественно северных направлений.

Погода в Украине - прогноз на выходные

В ближайшие два дня, 10 и 11 мая, по всей территории Украины ожидается прохладная и нестабильная погода с дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По словам специалиста, над восточной частью Европы будет господствовать арктический воздух, что приведет к снижению температурного фона на большей части Украины. Ночью возможны заморозки на почве.

Также прогнозируются периодические осадки, местами - с грозами и мелким градом.

Более благоприятные погодные условия, отметил Кибальчич, стоит ожидать лишь на крайнем юге страны.

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