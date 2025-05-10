Сообщается, что это может коснуться и потенциальной передачи ракет Taurus.

Спустя более трех лет полномасштабной войны и "широкой прозрачности" новая власть Германии решила держать поставки оружия Украине в секрете. Федеральное правительство в будущем значительно сократит объём информации о поставках вооружений, пишет Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Сообщается, что такой шаг, прежде всего, призван "не дать агрессору в войне против Украины военного преимущества". Сокращение публичных обсуждений поставок оружия считается частью "тактики ведения войны".

Помощь Германии Украине с первых дней войны

27 февраля 2022 года — через три дня после российского вторжения в Украину — бывший канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставке оружия атакованной стране. В течение примерно четырёх месяцев почти не сообщалось о таких поставках.

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В июне 2022 года, после общественного давления, правительство решило опубликовать подробный список всех поставок вооружения. До сегодняшнего дня на сайте Федерального правительства Германии размещены все поставленные вооружения с указанием количества. Там, например, указано, что Германия поставила 25 самоходных артиллерийских установок PzH 2000, 121 танк Leopard, 1050 ударных беспилотников и 478 000 артиллерийских снарядов.

Таким образом, правительство Шольца стремилось продемонстрировать, что Германия является крупнейшим поставщиком оружия Украине после США. Последнее обновление списка произошло 6 мая — в день назначения нового правительства.

Что изменится с текущего момента

Новое правительство "совершает резкий поворот" и вновь засекречивает поставки оружия, чтобы добиться так называемой "стратегической неоднозначности": создать неясность, чтобы скрыть свои действия от противника. При этом, секретность распространяется и на Taurus. Изменение курса федерального правительства также затрагивает "болезненный открытый вопрос украинской политики" нового канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Во время предвыборной кампании Мерц подчёркивал, что готов к поставке, но только в согласовании с партнёрами по альянсу, которые уже передали такие ракеты или располагают ими. В Европе это Франция и Великобритания", - пишет СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно ответил на вопрос журналиста о возможной поставке Taurus из Германии, что теперь такие темы обсуждаться не будут. "Мы будем прозрачны перед украинцами, будем удовлетворять их потребности, но будем говорить об этом как можно меньше", — сказал он.

Другие новости о передачи вооружения Германии Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в середине апреля Германия передала Украине новую партию военной помощи. В пакет вооружения, в частности, вошло неназванное количество боеприпасов для танка Leopard 2; 66 транспортных средств с защитой от мин (MRAP); 38 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard и так далее.

Кроме того, Германия в 2024 году экспортировала в Украину вооружений на 5,2 млрд евро. "Цифры отражают непрерывную и далеко идущую поддержку Германии Украине в ее самообороне против российской агрессивной войны", - отметил госсекретарь Свен Гигольд.

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