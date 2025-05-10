Цены на тепличный огурец уже в среднем на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На рынке Украины в сегменте тепличного огурца на этой неделе наблюдается рост цен на местную продукцию. Это связано с низким предложением из-за плохой погоды и стабильным спросом, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на сегодняшний день тепличный огурец поступает в продажу в пределах 50-75 грн/кг ($1,21-1,81/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом аналитики отметили, что цены на тепличный огурец в Украине на сегодняшний день уже в среднем на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Относительно дальнейшего развития ситуации в данном сегменте мнения участников сводятся к тому, что все напрямую будет зависеть от погодных условий как ключевого фактора, влияющего на изменение объемов предложения данной продукции на рынке.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на этой неделе снова начали расти отпускные цены на лук на украинском рынке. Так, 9 мая фермеры предлагали лук к продаже в пределах 18-27 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

9 мая также стало известно, что в Украине наблюдалось снижение цен на прошлогодний картофель. В большинстве регионов производители отгружают прошлогодний картофель по цене 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг). Среди главных причин такой динамики называют существенное ухудшение качества прошлогоднего картофеля в хранилищах.

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