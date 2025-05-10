Актер также признался, спускается ли в укрытие во время тревоги.

Известный украинский актер Андрей Исаенко, который сыграл в сериалах "Женский доктор" и "Одна семья", рассказал, в каком состоянии его дом после попадания вражеского дрона.

В марте оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Киев, во время которой пострадал дом, где живет актер с семьей. К счастью, с ними все хорошо, а вот, по словам Исаенко, их жилье еще полностью не удалось восстановить.

"Соответствующие службы работают, работы идут, но в нашем доме до сих пор нет газа. Мы живем в восьмом подъезде, а прилетело в первый. Считаю, что нам повезло", - отметил Андрей в интервью для OBOZ.UA.

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Больше подробностей актер решил не раскрывать. Однако он признался, что не всегда соблюдает правила безопасности и идет в укрытие только тогда, когда существует баллистическая угроза.

"Недавно, когда летела баллистика, мы пошли в укрытие. Возможно, это безрассудно с моей стороны, но я вообще не бегаю по укрытиям. Когда же существует угроза применения российскими войсками баллистических ракет, волнуюсь за ребенка. Тогда спускаемся", - добавил Исаенко, который воспитывает 7-летнюю дочь Марию.

Напомним, ранее украинский ведущий Денис Жупник попал под обстрел в Киеве.

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