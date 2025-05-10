Также стало известно, в каком она состоянии сейчас.

Народная артистка РФ Светлана Немоляева, которая известна по фильмам "Служебный роман" и "Небеса обетованные", попала в больницу.

88-летнюю женщину экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной стали проблемы с сердцем, которыми она страдает последние десять лет.

"С 2015 года актриса периодически жаловалась на давление, аритмию, головокружение, потерю сознания, слабость и потемнение в глазах. На днях ей провели криобалонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы, стабилизировали состояние и выписали через три дня стационара", - пишут росСМИ.

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Медики рекомендовали Светлане следить за нагрузками и состоянием здоровья.

К слову, актриса с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины поддерживает кровавую политику Кремля. Немоляева продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах, а два года назад получила орден "За заслуги перед Родиной" II степени из рук диктатора.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды "Служебного романа" родом из Украины Инны Выходцевой. Женщине было 90 лет.

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