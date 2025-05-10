Также он обтекаемо ответил при каких условиях готов встретиться с российским диктатором Путиным.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе первого визита в Киев призвал к прекращению огня и пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями.

"Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч на стороне Путина и он должен ответить на это предложение", - заявил канцлер.

Он предупредил, что, если Кремль не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.

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"В случае отказа будет серьезное ужесточение санкций и масштабная поддержка Украины - политическая, финансовая и военная", - детализировал Мерц.

По его словам, США и лично президент Дональд Трамп поддерживают такой подход, вероятно, из-за того, что "теряют терпение" по отношению к Путину. В связи с этим канцлер акцентировал, что сейчас между Европой и США наблюдается "удивительно высокий уровень согласия".

"Если добиться перемирия не удастся, США ужесточат санкции против России", - конкретизировал Мерц.

Он также заявил о готовности Европы в целом продолжать переговоры об окончании войны в Украине. Но при этом на вопрос о возможных личных переговорах с Путиным Мерц ответил уклончиво.

"Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец войне, я готов сделать многое. Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли достичь цели прекращения огня после этих выходных", - сказал Мерц.

Визит лидеров стран-союзниц Украины в Киев

Сегодня утром четверка лидеров стран-союзниц Украины прибыла в Киев. Это первый совместный визит лидеров четырех стран в Украину. На вокзале их встретили украинские чиновники.

Накануне поездки в Киев Мерц сообщил, что страны Европы разработали декларацию о прекращении огня в Украине, которая в принципе во многом вторит идее американского президента Дональда Трампа.

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