Какую видеокарту купить в 2026 для игр: названы лучшие модели на любой бюджет

Лучшей видеокартой для большинства редакция PC Gamer назвала AMD Radeon RX 9070.

Авторитетный геймерский ресурс PC Gamer обновил рейтинг лучших видеокарт, доступных к покупке в 2026 году. Несмотря на продолжающийся рост цен на GPU, вызванный высоким спросом со стороны индустрии ИИ и подорожанием памяти, эксперты считают, что на рынке по-прежнему есть удачные модели практически для любого бюджета.

У обозревателей получился небольшой список из пяти моделей. Все они имеют отличное соотношение цены и качества и еще не скоро устареют.

Лучшая видеокарта года – AMD Radeon RX 9070

По мнению авторов, именно она предлагает наиболее выгодное соотношение цены и производительности. Карточка уверенно справляется с современными играми в разрешении 1440p, получила 16 ГБ памяти и заметно улучшенную производительность при трассировке лучей по сравнению с предыдущими поколениями Radeon.

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После завышенной рекомендованной стартовой цены стоимость Radeon RX 9070 постепенно стабилизировалась, что сделало ее еще привлекательнее.

Лучшая бюджетная видеокарта – GeForce RTX 5050

Это надежный выбор на актуальной архитектуре Blackwell. Ускоритель обеспечивает достойную производительность в современных играх в 1080p и поддерживает фирменные технологии Nvidia, включая DLSS 4 с мультикадровой генерацией.

Тем, у кого бюджет слегка больше, стоит доплатить за GeForce RTX 5060 – она предлагает лучшее соотношению FPS к стоимости.

Лидер по соотношению "цена за FPS" – Radeon RX 9060 XT 16 ГБ

За сумму около $400 покупатель получает мощный ускоритель и сразу 16 ГБ VRAM – объем, который все чаще становится стандартом для современных игр. Благодаря новой архитектуре RDNA 4 AMD существенно сократила отставание от Nvidia в трассировке лучей.

По результатам тестов RX 9060 XT практически не уступает GeForce RTX 5060 Ti. При этом она холоднее, тише и энергоэффективнее.

Лучшая видеокарта среднего класса – Radeon RX 9070 XT

Лучший выбор в сегменте ~$600 для тех, кому нужна максимальная производительность без перехода на сверхдорогие флагманские модели. Видеокарта уверенно справляется с играми при 1440p на максимальных настройках и подходит для 4K-гейминга, если использовать технологии масштабирования FSR.

По сути, покупатель получает производительность уровня RTX 5070 Ti по более низкой цене.

Самая мощная игровая видеокарта на рынке – GeForce RTX 5090

Она обеспечивает рекордную производительность в 4K, отлично справляется с трассировкой лучей и раскрывает по полной все современные технологии NVIDIA.

Однако ее чрезвычайно высокая цена, которая еще и выросла на фоне бума ИИ, делает покупку оправданной лишь для энтузиастов и профессионалов, тогда как большинству игроков выгоднее выбрать более доступные модели.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших и худших видеокарты в истории. За последние десятилетия рынок GPU подарил нам множество культовых моделей, но были и устройства, ставшие символом громких провалов.

УНИАН писал, что пользователи выбрали лучшего производителя видеокарт 2026 года. По итогам опроса первое место заняла не ASUS и не MSI.

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