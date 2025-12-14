Codex Mortis - это игра в стиле Vampire Surviviors.

В Steam появилась демоверсия Codex Mortis - игра в стиле Vampire Survivors, которую разработчик под ником Crunchfest3 называет первой в мире полностью играбельной игрой, созданной на 100% с помощью ИИ.

По словам автора, в разработке не использовался ни один традиционный игровой движок, а весь процесс разработки был выполнен генеративными инструментами всего за три месяца.

Crunchfest3 утверждает, что игра целиком написана на TypeScript, с использованием PIXI.js для рендеринга, bitECS для логики и Electron для упаковки в приложение.

Код создавался через Claude Code, визуальные ассеты генерировались с помощью ChatGPT, а анимации реализованы в виде шейдеров, также написанных ИИ. Такой стиль разработки называется "vibe-coding" - когда человек задаёт общее направление, а большую часть технической работы выполняет ИИ-модель.

Игра пока доступна только в демо-версии, но разработчики уже выбрали агрессивный маркетинг - в трейлере ИИ-сгенерированный маг эффектно уничтожает демона с подписью "противник ИИ".

Визуально Codex Mortis выглядит именно так, как многие и ожидают от проекта, собранного ИИ: мутная, слабо различимая стилистика и почти полное отсутствие визуальной индивидуальности на фоне собратьев по жанру.

Впрочем, и статус "первой в мире" вызывает вопросы. Уже существуют проекты, целиком или почти целиком собранные с помощью ИИ, пусть и не всегда выходившие в Steam.

