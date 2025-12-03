Игра оказалась слишком смелой для крупных площадок.

Хоррор Horses от итальянской инди-студии Santa Ragione столкнулся с большими проблемами. Сначала игру забанили в Steam, а теперь игра лишилась и площадки Epic Games Store ровно за день до релиза.

Epic уведомила разработчиков вечером 1 декабря, сославшись на нарушения правил о "неподобающем и оскорбительном" контенте, но не объяснила, что именно вызвало претензии.

Чтобы понять, почему вокруг Horses такой скандал, нужно знать, что это вообще за игра. Horses - экспериментальный хоррор от первого лица, сделанный как арт-проект о власти, семейных травмах, религиозном пуританстве и личной ответственности.

В центре сюжета находится ранчо, где люди в конских масках содержатся как скот, а история подана через гротескные сцены и намеренно провокационный визуал.

Но её визуальная стилистика оказалась слишком спорной для крупных площадок. Steam отказался выпускать Horses ещё в 2023 году после того, как запросил у студии полноценную сборку для ревью. Valve заявила, что по их мнению игра содержит контент, который может быть интерпретирован как сексуализированное изображение несовершеннолетнего персонажа.

Разработчики уверяют, что такого в игре не было, а недоразумение вызвала старая незавершённая сцена, где ребёнок (на тот момент там стояла модель-заглушка) сидел на плечах у обнажённой женщины в маске. По словам студии, сцена не была сексуальной, модель была временной, а после фидбэка её полностью переделали, заменив персонажа на взрослого.

Valve, тем не менее, оставила бан в силе. В свежем комментарии компания пояснила, что команда дважды обсуждала запросы разработчиков и окончательно решила не выпускать игру. Steam при этом не позволяет повторно отправлять на рассмотрение проекты, забаненные по подобным причинам.

Epic Games долгое время была единственной крупной площадкой, где Horses собиралась выйти, причём игра уже имела возрастные рейтинги PEGI 18 и ESRB M, а её финальная сборка была предварительно одобрена почти за три недели до релиза.

Разработчики говорят, что Epic провела собственную проверку через систему IARC, в результате которой якобы получила рейтинг AO (Adults Only), а затем заблокировала релиз. Это удивило Santa Ragione, потому что они уже проходили тот же опросник и получили совсем другие возрастные категории, что до сих пор отображается на странице игры в Epic Store.

Все попытки узнать, что конкретно нарушает игра, оказались безрезультатными. Epic предложила внести изменения для повторного допуска, но не указала, какие именно, а править что-либо за сутки до релиза разработчики уже физически не могли.

Сейчас Santa Ragione говорит, что игра может стать для студии последней. Потеря Steam, площадки, где проходит примерно 75% всех продаж игр, сорвала планы найти издателя. Разработчики говорят, что у них есть деньги только на полгода пострелизной поддержки, а дальше студия рискует закрыться.

Несмотря на блокировки, Horses всё же вышла в GOG, Itch.io и в Humble Store, где игру продают за 5 долларов. Humble изначально планировала раздавать ключи Epic, но после бана переключилась на прямое DRM-free скачивание.

Santa Ragione утверждает, что история с Horses - это не попытка обойти возрастные ограничения, а пример того, как крупные цифровые магазины практикуют моральную модерацию без прозрачных правил. И именно это, по мнению студии, опаснее всего для независимых разработчиков, которые используют игры как форму высказывания, а не только как коммерческий продукт.

Ранее мы рассказывали, что из Steam удалили инди-хоррор в рамках цензуры, и теперь разработчица обвиняет магазин в сексизме. При этом в самой игре не было никаких "запретных" тем, утверждает разработчица Кэра Кадавер.

