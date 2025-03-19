На создание своего авиасимулятора Питер Левелс потратил всего 3 часа.

Голландский предприниматель Питер Левелс запустил авиасимулятор fly.pieter.com, который уже за первый месяц принёс ему десятки тысяч долларов. Но есть один нюанс: игра была сделана искусственным интеллектом.

Как рассказывает сам Левелс, он никогда не разрабатывал игры, но смог создать fly.pieter.com всего за три часа, используя метод "вайб-кодинга". Разработчик просто описывал работу программы текстом, а код за него писал искусственный интеллект, нейросетевая модель Claude Sonnet 3.7.

В авиасимуляторе есть многопользовательский режим воздушных боёв. Левелс монетизирует игру с помощью продажи внутриигровых предметов и рекламы. Например, самолёт F16 стоит 30 долларов. В первую неделю предприниматель заработал тысячу долларов, но вскоре доход взлетел до 87 тысяч в месяц.

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Проект привлёк внимание Илона Маска и вдохновил других разработчиков. Некоторые создали симулятор кораблей, в которых можно покупать острова за реальные деньги.

В сообществе разработчиков развернулась дискуссия. Одни считают, что Левелса нельзя называть программистом, раз он использует нейросети вместо написания кода вручную. Другие, напротив, называют его гением, который зарабатывает больше, чем большинство традиционных разработчиков.

Сам Левелс уверен, что ИИ не заменит человеческий вкус, интуицию и понимание структуры кода. По его мнению, разработчикам будущего нужно не только разбираться в программировании, но и мыслить креативно.

Ранее создатель Claude, с помощью которого Левелс и сделал свою игру, заявил, что в течении следующих 12 месяцев искусственный интеллект будет писать 100% всего программного кода в мире.

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