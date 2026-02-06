Тодд Говард назвал самую 'крутую' силовую броню во вселенной Fallout

Выбор гейм-дизайнера пал на комплект силовой брони НКР из второго сезона шоу.

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард назвал самую крутую силовую броню, которую создала студия по мотивам культовой франшизы Fallout. Выбор гейм-дизайнера пал на комплект доспеха НКР из второго сезона сериала

"В каждой новой части мы делаем крутые комплекты силовой брони. Я думаю, что силовая броня НКР из сериала – самая впечатляющая и эффектная среди всех, что когда‑либо делались командой Bethesda", – отметил разработчик.

Силовая броня НКР ранее никогда не появлялась в каноне вселенной и стала важным визуальным элементом второго сезона. По словам Тода, ее появление помогает переосмыслить роль Новой Калифорнийской Республики как ключевого игрока в постапокалиптическом мире, усиливая влияние этой фракции в повествовании.

Новая броня НКР уже появилась в игре Fallout 76, где ее можно получить в составе платного набора за 30 долларов.

Тем не менее, такой шаг встретил смешанную реакцию у геймеров: многие называют цену за косметический предмет слишком высокой и указывают на логическую несостыковку – ведь сама Республика еще не существовала в хронологии событий игры‑приквела.

Второй сезон "Фоллаута" дебютировал в конце декабря 2025 года и получил идеальные 100% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают, что продолжение сохранило фирменный юмор и "химию" между героями, но при этом стало "более мрачным, глубоким и смелым".

Еще до выхода второго сезона сериал продлили на 3-й сезон. При этом всего проект может получить 5-6 сезонов. Создатели обещали, что с развитием персонажей торопиться не собираются.

По слухам, в разработке находятся ремейки Fallout 3 и Fallout New Vegas в стиле Oblivion Remastered, Их релиз ожидается до конца года. А вот новой полноценной части придется ждать еще долго: Тодд Говард рассказал, что Bethesda примется за Fallout 5 только после TES 6, который не стоит ждать раньше 2028 года.

