На ПК можно бесплатно получить две интересные игры с положительными отзывами

Акция проходит в Epic Games Store и продлится до 4 марта.

В магазине Epic Games Store продолжают каждую неделю дарить разные игры. Новая раздача позволяет бесплатно получить головоломку и хоррор с юмором.

Boxes: Lost Fragments – атмосферная головоломка, где игрок выступает в роли легендарного вора, который проникает в роскошный особняк. Но он застревает за решением множества паззлов, которые припас хозяин. В Steam рейтинг игры составляет 92% на основе более 2,8 тыс. отзывов.

My Night Job – юмористический 2D-хоррор-экшен, вдохновленный фильмами 80-х. Геймеры примеряют на себя роль охотников, отправившихся в заброшенный особняк для борьбы с нечистью.

Акция продлится до 5 марта, 18:00 по Киеву. Получить игры можно при наличии аккаунта в Epic Games Store в браузерной или настольной версии магазина. На следующей неделе геймеры смогут бесплатно получить Idle Champions of the Forgotten Realms и Turnip Boy Robs a Bank.

Меж тем в Steam прямо сейчас проходит фестиваль "Играм быть" с сотнями бесплатных демоверсий. Можно, например, попробовать ZERO PARADES: For Dead Spies – шпионский ролевой политический детективный триллер от издателя Disco Elysium.

А в PS Store проходит распродажа "Скидкомания" со скидками до 85% на почти 4 тыс. разнообразных игр и дополнений. Подешевела даже "Игра 2025 года", по версии The Game Awards.

