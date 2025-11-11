Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что производство емких аккумуляторов емкостью 10 000 мАч для смартфонов успешно завершено. По его словам, технология готова к массовому производству и станет нормой в 2026 году.
В частности, такой смартфон готовятся выпустить Xiaomi и Honor, которые уже проводят соответствующие тесты. Вероятно это будущие новинки серий Honor Power и Redmi Turbo.
Судя по текущим планам производителей, АКБ такого внушительного размера в основном будут использоваться в смартфонах среднего класса. Причина в том, что АКБ 10 000 мАч занимает слишком много внутреннего пространства. Из-за этого разработчикам приходится идти на компромиссы – устанавливать менее мощные процессоры, упрощенные камеры и системы охлаждения.
На вопрос пользователя, является ли 10 000 мАч пределом, Digital Chat Station заявил, что "до предела еще очень далеко". Напомним, что долгое время телефоны комплектовались аккумуляторами 5000 мАч, а не так давно китайские бренды начали переходить на кремний-углеродные АКБ, и емкость выросла до 7 000 или 8 000 мАч.
Меж тем некоторые из самых популярных флагманских устройств едва преодолевают отметку в 5000 мАч. Например, у Galaxy S25 Ultra аккумулятор емкостью ровно 5000 мАч. И, как указывают утечки, он сохранится и в Galaxy S26 Ultra.
Двухлетний эксперимент раскрыл, действительно ли быстрая зарядка убивает батарею. Авторы пришли к выводу, что лучший способ заряжать телефон – это "как вам нравится".
Меж тем эксперты определили самый автономный в мире смартфон – это не iPhone или Xiaomi. При средней нагрузке новый флагман от Oppo выдержал рекордные 21 час и 57 минут.