В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что производство емких аккумуляторов емкостью 10 000 мАч для смартфонов успешно завершено. По его словам, технология готова к массовому производству и станет нормой в 2026 году.

В частности, такой смартфон готовятся выпустить Xiaomi и Honor, которые уже проводят соответствующие тесты. Вероятно это будущие новинки серий Honor Power и Redmi Turbo.

Судя по текущим планам производителей, АКБ такого внушительного размера в основном будут использоваться в смартфонах среднего класса. Причина в том, что АКБ 10 000 мАч занимает слишком много внутреннего пространства. Из-за этого разработчикам приходится идти на компромиссы – устанавливать менее мощные процессоры, упрощенные камеры и системы охлаждения.

На вопрос пользователя, является ли 10 000 мАч пределом, Digital Chat Station заявил, что "до предела еще очень далеко". Напомним, что долгое время телефоны комплектовались аккумуляторами 5000 мАч, а не так давно китайские бренды начали переходить на кремний-углеродные АКБ, и емкость выросла до 7 000 или 8 000 мАч.

Меж тем некоторые из самых популярных флагманских устройств едва преодолевают отметку в 5000 мАч. Например, у Galaxy S25 Ultra аккумулятор емкостью ровно 5000 мАч. И, как указывают утечки, он сохранится и в Galaxy S26 Ultra.

