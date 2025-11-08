Оказалось, что современные смартфоны способны выдерживать как быструю, так и медленную зарядку почти без разницы в долговечности аккумулятора.

Авторы YouTube-канала HTX Studio поделилась результатами шестимесячного тестирования аккумулятора iPhone 12, в котором сравнивалось, как быстрая и медленная зарядка могут повлиять на срок службы АКБ с течением времени.

Блогеры использовали шесть моделей iPhone 12 со специальным алгоритмом, который разряжал батарейку до 5% и заряжал ее до 100% – снова и снова. При этом три из них заряжались быстро, а три – медленно.

Вторая группа iPhone прошла аналогичный тест, но зарядка начиналась с 30 процентов и останавливалась на 80%. Считается, что зарядка в таком диапазоне может отсрочить замену аккумулятора и на год или больше. Перед экспериментом емкость каждого телефона была протестирована, а после 500 циклов была проверена снова.

Тестирование показало, что быстрая зарядка не так уж и сильно повлияла на деградацию аккумулятора, но поддержание заряда iPhone на уровне от 30 до 80 процентов оказался частично полезным, но не очень удобным.

Авторы пришли к выводу, что лучший способ заряжать iPhone – это "как вам нравится", не заморачиваясь и не жертвуя своим удобством ради небольшого продления срока службы аккумулятора. К слову, на смартфонах на Android ситуация полностью аналогичная.

Когда заряд смартфона на исходе, любая минута на счету. Пользователи iPhone могут продлить время работы своего гаджета одним неожиданным способом – просто положив его экраном вниз.

