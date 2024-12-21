Некоторые стереотипы не работают с современными батарейками.

Батарейки активно используются во всех домах, однако мало кто знает все правила их эксплуатации и хранения.

Эксперты из компании Energizer раскрыли изданию southernliving все важные аспекты. По их словам, батарейки нужно хранить в прохладном сухом месте при комнатной температуре. Некоторые люди кладут их в холодильник, однако, говорят специалисты, в этом нет необходимости и обычного ящика будет достаточно.

При этом нужно быть особенно внимательными относительно хранения батареек в теплых местах. Избегайте южных чердаков и гаражей. Также нельзя хранить вместе разные типы батарей и смешивать старые с новыми. Это может привести к их повреждению.

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В Energizer советуют всегда заменять все батарейки одновременно, если бы не было соблазнительно поставить в пульт только одну новую. В компании назвали это плохой идеей.

Как безопасно утилизировать старые батарейки

По словам экспертов, вполне безопасно выбрасывать разряженные бытовые батарейки в мусорку, как и любые другие отходы. Однако они рекомендуют вместо этого переработать их - отношения в специальные пункты приема.

Как очистить протекшую батарею

Утечка аккумулятора может быть вредным, если коснется вашей кожи или просочится в продукты или почву. Кроме того, это вызывает коррозию. Если протекла обычная щелочная батарейка, прежде чем брать ее наденьте перчатки. Затем положите ее в полиэтиленовый пакет и уже потом выбрасывайте.

Чтобы очистить устройство или предмет, на который попала жидкость, используйте белый уксус или лимонный сок. Этот процесс вызовет небольшое шипение, и когда оно прекратится, вы можете вытереть область насухо.

Аккумуляторные батареи - что нужно знать

Аккумуляторные батареи имеют аналогичный набор правил и рекомендаций. Обязательно заряжайте батареи в соответствии с их инструкциями и не перезаряжайте, чтобы не вызвать перегрев. Чтобы предотвратить это, большинство аккумуляторов и зарядных устройств оснащены функциями безопасности.

Чтобы продлить срок службы вашего аккумулятора, заряжайте его по крайней мере каждые шесть-девять месяцев. Заряжайте только батареи с пометкой "аккумуляторные". Если же это не предусмотрено производителем, то воздержитесь от экспериментов - это может привести к утечке или взрыву.

Чтобы сохранить время работы аккумулятора, храните их при заряде 40-50%. Лучше держать их в индивидуальной упаковке или в отдельных отсеках, чтобы предотвратить короткое замыкание. Также нужно хранить их подальше от металлических предметов, чтобы не повредить.

Литиевые батареи - особенности использования

Этот тип аккумулятора использует ионы лития для хранения энергии. Их используют в смартфонах, ноутбуках, планшетах. Поскольку эти батареи отличаются от традиционных щелочных, они имеют собственные особенности эксплуатации.

Так, всегда используйте зарядное устройство, предназначенное специально для вашего устройства. Избегайте полных разрядов. Когда-то полный разряд был среди рекомендаций, однако современных литиевых батарей это не касается. Важно также помнить, что эти батареи могут быть опасными для путешествий самолетом. В багаже они подвергаются разному давлению и температурам, что повышает риск повреждения, поэтому лучше всего хранить эти батареи с собой в главном салоне.

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