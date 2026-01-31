Apple пообещала 'невиданные ранее инновации' в 2026 году: что она имеет в виду

Если инсайдеры окажутся правы, то компания готовится представить кладной iPhone, умные очки и большое обновление Siri.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что в этом году у его компании появятся возможности для внедрения "инноваций, которых мир еще никогда не видел, пишет MacRumors.

По его словам, прошедший квартал оказался для Apple очень успешным, и в предстоящем году перед корпорацией открываются широкие возможности для создания принципиально новых продуктов и технологий, которые "обогатят жизнь пользователей на каждом этапе их взаимодействия с устройствами".

Глава Apple традиционно оптимистично оценивает перспективы компании на подобных совещаниях. Однако формулировка "инновации, которых раньше никогда не было" звучит особенно смело по сравнению с его привычными комментариями в духе "наш продуктовый портфель сейчас сильнее, чем когда-либо", отмечает издание.

Никаких конкретных устройств, дат или технологий Тим Кук не назвал, но если верить утечкам и слухам, в 2026-м году нас ждут следующие революционные продукты:

Дебютный складной iPhone . Это также будет первый гибкий смартфон на рынке без видимой складки. Apple использовала специальную конструкцию шарнира и дисплея, разработанную совместно с Samsung, чтобы устранить излом.

. Это также будет первый гибкий смартфон на рынке без видимой складки. Apple использовала специальную конструкцию шарнира и дисплея, разработанную совместно с Samsung, чтобы устранить излом. Перезапуск Siri. Компания планирует превратить его в полноценного ИИ чат-бота, который сможет заменить ChatGPT на iPhone и других устройствах.

Компания планирует превратить его в полноценного ИИ чат-бота, который сможет заменить ChatGPT на iPhone и других устройствах. Хаб для умного дома. Устройство будет похоже на небольшой настенный/настольный iPad с экраном на 7 дюймов и станет первым важным шагом Apple для вхождения в экосистему умного дома.

Устройство будет похоже на небольшой настенный/настольный iPad с экраном на 7 дюймов и станет первым важным шагом Apple для вхождения в экосистему умного дома. Умные очки . Такой девайс будет оснащаться камерами, микрофонами и динамиками, "что позволит ему анализировать внешний мир и принимать запросы через голосового помощника Siri".

Ранее появилась информация, что Apple представит минимум 20 новых устройств в 2026 году. Причем большая часть из них появится уже в первой половине года.

Также сообщается, что Apple планирует разделить релиз серии iPhone 18. Pro-модели и складной iPhone выйдут по стандартному расписанию осенью 2026 года, а базовый iPhone 18 и Air 2 появятся только в начале 2027-го.

