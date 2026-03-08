Apple выпустит 'ультра'-версии iPhone, Macbook и AirPods: когда и что о них известно

Они будут дороже Pro-моделей и появятся до конца 2026 года.

Apple планирует выпустить сразу три новых устройства с приставкой Ultra уже в 2026 году, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. По его данным, речь идет про iPhone, AirPods и MacBook.

Гурман отметил, что нижний сегмент продуктовой линейки Apple сейчас уже хорошо закрыт такими устройствами, как Apple Watch SE, iPad 11 и MacBook Neo. Теперь корпорация хочет активнее развивать противоположный – сверхпремиальный – сегмент.

Одним из таких устройств станет новый iPhone Ultra. Ожидается, что так будет называться первый складной смартфон компании. Устройство может получить большой внутренний дисплей, скрытые под экраном датчики и ценник выше $2000. По словам Гурмана, такой Айфон способен "затмить" остальные смартфоны линейки.

Видео дня

Также компания готовит MacBook Ultra. Ноутбук, по слухам, получит сенсорный OLED-дисплей, что должно увеличить его стоимость примерно на 20%. Предполагается, что он станет новой позицией в линейке, не заменяя собой модели Pro.

Третьим устройством Ultra, по данным инсайдера, могут стать AirPods Ultra – обновленная версия наушников, которая расположится в линейке выше Pro. Сообщается, что они получат камеру низкого разрешения, которые вместе с Apple Intelligence смогут анализировать окружающую среду пользователя.

В дальнейшем Apple может расширить этот "ультрапремиальный" сегмент и на другие устройства, отметил Гурман. Позже могут появиться более дорогие версии iPad со складным OLED-экраном, а также мощный iMac с увеличенным дисплеем.

Ранее появилась информация, что Apple хочет сосредоточить внимание на выпуске iPhone Pro/Pro Max и складного iPhone в 2026 году, отложив запуск базовой версии на первую половину 2027 года.

Напомним, в начале марта 2026 года Apple анонсировала сразу несколько новых продуктов. Главные из них – iPhone 17e и MacBook Neo на базе чипа от смартфона.

Вас также могут заинтересовать новости: