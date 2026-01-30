Apple отложила выход базовой версии iPhone 18 до 2027 года, - Reuters

Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Apple планирует сосредоточить внимание на выпуске премиальных моделей iPhone в 2026 году, отложив релиз базовой версии на первую половину 2027 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные Nikkei Asia.

Как утверждается, осенью 2026 года Apple сосредоточится на запуске своего первого складного iPhone, а также двух премиальных моделей, которые получат улучшенные камеры и дисплеи. Через полгода после этого весной 2027 года анонсируют iPhone 18, iPhone 18e и, возможно, iPhone Air 2.

Такое решение, по данным источников, связано с желанием оптимизировать использование ресурсов и увеличить прибыль за счет продаж более дорогих моделей. Дополнительным фактором стали растущие цены на чипы памяти и материалы, а также стремление снизить производственные риски, связанные с применением более сложных технологий при создании первого складного iPhone.

Один из топ-менеджеров компании-поставщика компонентов для iPhone подчеркнул, что бесперебойность цепочки поставок остаётся одной из ключевых проблем текущего года. По его словам, именно сложности с логистикой и изменившаяся маркетинговая стратегия сыграли важную роль в решении Apple сделать приоритетом премиальные модели.

При этом спрос на смартфоны 17-й серии остается высоким. Успешный релиз iPhone 17 позволил Apple впервые с 2011 года обойти Samsung и возглавить рынок смартфонов. Купертино сумело нарастить продажи на 10% за год, заняв 20% всего рынка.

Ранее источники утверждали, что iPhone 18 Pro первым получит подэкранный Face ID, а фронтальную камеру переместят в левый верхний угол. Однако последние инсайды эту информацию опровергают.

Напомним, на днях Apple представила новое поколение AirTag для поиска вещей. Если не брать в расчет зарядки и адаптеры – это самый доступный гаджет американского бренда.

