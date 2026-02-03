Складной iPhone Fold получит рекордный в истории смартфонов Apple аккумулятор

Однако пока неизвестно, насколько активно большой складной дисплей будет расходовать заряд.

В сети появился новый инсайд по грядущему складному смартфону Apple – на этот раз стала известна предполагаемая емкость батарейки устройства. Как передает 9to5Mac, iPhone Fold получит самую емкую батарею в истории смартфонов Apple.

По информации из цепочки поставок, устройство получит батарею 5500 мАч или даже больше. Рост автономности планируется обеспечить без заметного увеличения габаритов за счет переноса клавиши громкости на правую грань, как в iPad mini. Таким образом левая грань устройства останется полностью свободной под рекордный аккумулятор.

Для сравнения, смартфоны семейства iPhone 17 оснащаются аккумуляторами значительно меньшего объема: от 3149 мАч в iPhone Air до 5088 мАч в iPhone 17 Pro Max. Таким образом, складной iPhone может превзойти самый мощный на сегодня смартфон Apple примерно на 10% или более.

Пока неизвестно, насколько активно большой складной дисплей будет расходовать заряд, но ожидается, что iPhone Fold сможет как минимум конкурировать с моделями iPhone 18 Pro за звание устройства с лучшим временем автономной работы.

По разным оценкам, складной iPhone может стоить от 2000 до 2400 долларов – вероятно, ближе к верхней границе. Анонс ожидается этой осенью.

Ранее Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Помимо первого складного устройства, компания готовится представить умные очки и большое обновление Siri.

Reuters пишет, что Apple отложила выход базовой версии iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

