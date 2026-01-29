Назван самый продаваемый Android-смартфон по итогам 2025 года: он стоит дешевле $200

Как и годом ранее, весь топ-10 поделили между собой устройства всего двух брендов.

Исследовательская компания Counterpoint Research составила топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года в мире. Устройства от Apple и Samsung доминируют четвертый год подряд, составляя 19% всех глобальных продаж.

Лидером мирового рынка стал iPhone 16, заметно опередивший следующие за ним модели iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro. На четвертой строчке рейтинга – актуальный iPhone 17 Pro Max. Также весомый вклад внесли iPhone 17 (7-е место), iPhone 15 (8-е место) и iPhone 16e (10-е место).

На пятой и шестой строчке списка разместились бюджетные Samsung Galaxy A16 5G и A06 4G по цене 180 и 100 долларов соответственно. Аналитики связывают их успех с идеально сбалансированными характеристиками и беспрецедентным для бюджетного сегмента уровнем долговечности, предлагая 6 лет обновлений.

Кроме того, в топ-10 вошел Galaxy S25 Ultra. Это единственный премиальный телефон на базе ОС Android. В целом же, рейтинги 2025 и 2024 годов выглядят довольно похоже – с поправкой на выход новых моделей.

Аналитики ожидают, что в 2026 доля премиальных флагманских устройства на рынке увеличится, поскольку глобальный дефицит чипов памяти приведет к росту цен на устройства начального и среднего ценовых сегментов.

Меж тем новенький iPhone Air столкнулся с беспрецедентным обесцениванием. Крупнейшие магазины в разных странах вынуждены предлагать скидки до 400 долларов, что доказывает потерю интереса потребителей к новой модели.

В конце февраля пройдет презентация смартфонов серии Galaxy S26. По характеристикам новинки не особо будут отличаться от актуальных устройств, хотя S26 Ultra приписывают уникальный антишпионский дисплей. Apple осенью представит свой дебютный складной iPhone.

