Первый складной iPhone от Apple впервые показали на 'живом' фото

Чем ближе релиз, тем больше утечек.

В начале декабря ресурс iPhone-ticker опубликовал чертежи и первый рендер складного iPhone от Apple. Теперь в сети появились "живые" фото смартфона. Судя по всему, это качественные макеты, которые отражают реальный дизайн устройства.

Фото подтверждают, что в сложенном состоянии iPhone Fold будет почти квадратным и очень компактным, сравнимым с iPhone mini. А в разложенном виде он будет напоминать iPad mini по размеру и соотношению экрана.

Подтвердилось и то, что Apple решила главный технический вопрос всех складных смартфонов – видимый шов между экранами. Компания довела экран iPhone Fold до состояния, в котором на сгибе вообще не остается видимой полосы.

Ранее уже сообщалось, что диагональ внешнего экрана iPhone-"раскладушки" составит 5,49" с разрешением 2088×1422 и соотношением 1,49:1. Внутренний раскладываемый экран получит диагональ 7,76" c разрешением 2713×1920 и еще более квадратным соотношением 1,43:1.

В разложенном виде толщина складного смартфона Apple составит 4,8 мм – это даже меньше, чем у iPhone Air (5,6 мм), но больше, чем у Galaxy Z Fold 7 (4,2 мм).

Если информация подтвердится, устройство оснастят четырьмя камерами: фронтальной, внутренней и двумя основными. Вместо Face ID у него будет Touch ID в боковой кнопке, а вместо физического лотка для "симки" – eSIM-технология.

По разным оценкам, устройство может стоить от 2000 до 2400 долларов – вероятно, ближе к верхней границе. Это заметно дороже основных конкурентов в этом форм-факторе. Релиз первого iPhone c гибким экраном намечен на осень 2026 года.

