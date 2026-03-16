Автомеханики назвали 9 вещей, которые они никогда не делают со своей машиной

Это как раз тот случай, когда стоит прислушаться ко мнению специалиста.

Обслуживание автомобиля во многих аспектах похоже на заботу о собственном здоровье: нужно четко следовать рекомендациям механиков (врачей) и как можно меньше прибегать к самодеятельности.

Издание Huffpost пообщалось с профессиональными автомеханиками и составило список того, чего настоящие специалисты никогда не допускают при обслуживании своих собственных машин.

Игнорирование профилактического технического обслуживания

Регулярное обслуживание автомобиля значительно дешевле последующего ремонта, однако многие водители откладывают его, считая проблему несерьезной. Особенно важно своевременно менять моторное масло, ведь оно охлаждает и смазывает двигатель. Когда масло стареет и теряет свои свойства, это может привести к быстрому износу или даже серьезной поломке двигателя.

Полагаться только на напоминания о сервисе

Современные машины сами напоминают владельцам, когда пора проверить тот или иной узел. Но наклейки на деталях и электронные напоминания в бортовом компьютере не всегда точно отражают реальное состояние автомобиля. Фактические условия эксплуатации могут ускорять износ определенных деталей и узлов. Поэтому стоит регулярно проверять машину в соответствии с ее реальным состоянием.

Использование неоригинальных запчастей

Оригинальные детали создаются производителем именно для конкретной модели автомобиля, тогда как более дешевые аналоги могут работать некорректно. Например, сторонний аккумулятор иногда не распознается электроникой авто, из-за чего система считает его неисправным. В результате это может привести к дополнительным поломкам и более дорогому ремонту.

Использование жидкостей или топлива не того типа

Современные автомобили рассчитаны на конкретные типы масла, охлаждающей жидкости и бензина. Если машина требует бензина с определенным октановым числом, следует использовать именно его. Использование неподходящих жидкостей может вызвать странные симптомы в работе двигателя и другие технические проблемы.

Использование "чудо-средств" для устранения протечек

Препараты, обещающие быстро остановить утечку масла, охлаждающей жидкости или воздуха из шин, обычно являются лишь временным решением. Они могут создавать отложения на внутренних поверхностях или повреждать детали системы. В результате проблема часто становится более серьезной и дорогой для ремонта.

Использование неподходящего резинового коврика на водительском месте

Некоторые водители кладут резиновый коврик на штатный тканевый, чтобы легче поддерживать чистоту. Если такой коврик не закреплен и не подходит по форме, он может застрять под педалями. Это создает опасность, ведь может мешать нажимать на газ или тормоза.

Игнорирование сигнальных ламп на приборной панели

Предупредительные индикаторы – это способ, с помощью которого автомобиль сообщает о проблеме до того, как она станет критической. Когда система уже не может компенсировать неисправность, на панели появляется сигнал для водителя. Поэтому стоит проверить значение индикатора в инструкции и как можно быстрее выяснить причину.

Использование подержанных шин

Подержанные шины могут иметь скрытые повреждения или даже неправильный размер. Даже если они выглядят нормально, их возраст может представлять опасность. Большинство производителей рекомендует менять шины примерно через шесть лет использования или не позднее десяти лет с даты производства.

Сокрытие информации от механика

Техник сможет быстрее найти причину неисправности, если получит точное описание проблемы. Когда водитель умалчивает о деталях или придумывает объяснения, это только затрудняет диагностику. Лучше сообщить, когда именно появляется странный звук, или даже показать запись, чтобы специалист смог быстрее определить проблему.

Другие советы автомобилистам

Как писал УНИАН, мутная пленка на лобовом стекле изнутри появляется из-за мелких частиц в воздухе салона – испарений технических жидкостей, табачного дыма или компонентов ароматизаторов, которые постепенно оседают на поверхности. Сухая тряпка лишь размазывает жирный налет, поэтому для очистки лучше использовать специальные средства для стекол.

Также мы приводили подробный рассказ юриста о том, почему по возможности не стоит покупать автомобиль по доверенности и лучше оформлять его полностью на себя.

