В смартфонах Samsung появится 'антишпионский' режим от подглядывания (фото)

Первым ее получит Galaxy S26 Ultra, который представят в феврале.

Samsung представила новую технологию, которая позволяет защитить личную информацию на экране смартфона от посторонних глаз. Она будет доступна в Galaxy S26 Ultra, который представят в феврале.

Технология умеет скрывать личные данные так, чтобы для вас они оставались видимыми, а для посторонних – нет. Причем темнеет не весь экран, а только, отдельные элементы интерфейса, например личные сообщения, пароли или всплывающие уведомления.

Для окружающих такие зоны будут выглядеть как черные прямоугольники, в то время как пользователь продолжит видеть всю информацию без ограничений. Такой подход отличает Private Display от классических "анти-шпион" фильтров для экранов.

Как именно это работает в реальной жизни, в Samsung не показали, но показал инсайдер Ice Universe:

Ожидается, что "антишпионский" дисплей будет эксклюзивным для Galaxy S26 Ultra и дебютирует вместе с серией Galaxy S26, официальный показ которой должен состояться 26 февраля.

Ранее стало известно, что Samsung готовит для Galaxy S26 Ultra уникальное стекло, которое избавит пользователей от необходимости клеить пленки и защитные стекла. Это же стекло станет основой для технологии Privacy Display,

Меж тем инсайдер уже раскрыл все улучшения Samsung Galaxy S26 Ultra по сравнению с Galaxy S25 Ultra. Флагман останется без заметных обновлений камеры и автономности, но получит новый OLED-экран и более быструю зарядку.

