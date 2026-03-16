Может ли удар по заводу 'Кремний Эл' сорвать производство ракеты 'Изделие-30': мнение эксперта

Этот завод производит большинство электронных компонентов, устанавливаемых в ракеты.

В российском Брянске завод "Кремний Эл" 10 марта подвергся сильному удару. Для этого удара Украина использовала ракеты Storm Shadow. Также сообщалось, что этот завод поставлял компоненты для блока управления боевой частью новой российской крылатой ракеты "Изделие-30".

Скорее всего, это оружие в ночь на 7 марта атаковало жилой дом в Харькове. Как отметил офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский для 24 канала, у "Изделия-30" и ракет Х-101 одинаковые блоки управления.

По его словам, в России есть основной завод, занимающийся производством электроники, а именно "Кремний Эл". Кроме того, есть Воткинский завод, который производит баллистику.

Также Московская область располагает фактическим ракетным вооружением, которое находится в Королеве и Раменске, где производят основные крылатые ракеты и гиперзвуковые "Цирконы".

"Поэтому мы говорим о том, что завод "Кремний Эл" выпускает большинство электронных компонентов, которые устанавливаются и в ракеты, и в авиацию. Их даже могут использовать в средствах радиоэлектронной борьбы", - отметил Храпчинский.

Таким образом, это говорит о том, что атака на завод "Кремний Эл" может негативно повлиять на производство "Изделия-30".

Удар по заводу "Кремний Эл" - что говорят другие эксперты

Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что теперь будет с российскими ракетами после удара по заводу в Брянске. По его словам, ракет у россиян станет меньше уже в ближайшее время.

"Без этой электроники становится сложнее упаковывать западную электронику и микрочипы, которые поставляются по серым схемам. А в перспективе та же ракета "Изделие-30", которая потенциально могла бы быть подвешена на Су-30, ее перспективы становятся уже очень и очень призрачными", - подчеркнул эксперт.

В то же время военный эксперт Иван Ступак рассказал, почему "Кремний Эл" важен для россиян. Он отметил, что "Кремний Эл" является ключевым предприятием в российской цепочке поставок комплектующих для системы противовоздушной обороны. В частности, до 90% всей продукции этого предприятия шло на военные нужды России.

