Оптическое волокно работает и без света, но пользователь должен обеспечить оборудование резервным питанием.

Сегодня подключиться к интернету можно несколькими способами: через мобильную сеть, обычный кабель или оптическое волокно. При этом с недавних пор последний вариант стал особенно популярным, ведь считается более быстрым и стабильным.

Ранее мы писали, как кабель влияет на скорость интернета, а программист и специалист в сфере IT Андрей Дума объяснил в комментарии УНИАН, как работает оптоволокно и в чем его главные преимущества и недостатки.

В чем преимущества оптоволокна – почему оно так популярно

Прежде всего эксперт обратил внимание на то, чем оптоволокно лучше обычного интернета: "Если у вас проводная связь, а ваш провайдер не предусмотрел резервное питание по пути прохождения сигнала, то (во время отключения света – ред.) у вас не будет интернета".

В то же время оптический кабель во многих случаях позволяет сохранить интернет-соединение, хотя это также зависит от типа его подключения – P2P или GPON. В первом случае провод "тянется" от каждого абонента до ближайшего коммутатора, а от него – до дата-центра провайдера. Соответственно, при отключении электроэнергии в районе, в котором расположен этот коммутатор, интернета у вас не будет.

А вот технология GPON (Gigabit Passive Optical Network), по словам специалиста, не требует дополнительного электрического питания для самого кабеля, поэтому даже во время блэкаута во всем городе оптоволоконный интернет без света будет работать – при условии, что вы самостоятельно обеспечите питание оптического терминала (небольшая коробочка, куда заходит кабель) и Wi-Fi роутера.

Еще одно отличие между обычным кабельным подключением и оптическим волокном касается устойчивости к внешним обстоятельствам. На обычный электрический кабель, по словам специалиста, могут влиять определенные погодные условия, из-за чего, во время сильной грозы, например, оборудование иногда выходит из строя:

"Электрический кабель работает как антенна – он подвержен всем электромагнитным воздействиям, поэтому в крайних случаях роутер может, грубо говоря, сгореть".

Оптоволокно таких проблем почти не имеет, ведь сигнал в нем передается с помощью света, а сам кабель значительно лучше защищен от внешних воздействий.

В конце концов, в том, что лучше, оптоволокно или витая пара, самый важный момент – это скорость передачи данных. Стандартное подключение, по словам эксперта, обычно обеспечивает скорость от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с. Зато оптические сети способны передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с – все зависит от тарифа и возможностей провайдера.

В чем минусы оптоволокна – сравнение с 4G и 5G интернетом

Впрочем, специалист также обратил внимание на недостатки оптического кабеля, а именно на то, что он более хрупок и чувствителен к изгибу: "Если при подключении интернета к вам в квартиру оптоволокно согнули или вы просто зацепили его, то оно может выйти из строя, и связь с сетью пропадет".

Далее, как отметил эксперт, оптоволоконный интернет выигрывает у мобильного по скорости передачи данных. Благодаря такому подключению пользователь может без проблем смотреть видео в высоком качестве, в частности в формате 4K. Зато при использовании 4G-интернета просмотр такого контента часто сопровождается прерываниями, а также создает дополнительную нагрузку на каналы связи.

Но что касается мобильной сети нового поколения? Специалист отметил, что однозначного ответа на вопрос, что быстрее, 5G или оптоволокно, нет, однако в большинстве случаев именно оптоволоконный интернет работает быстрее:

"Теоретический максимум скорости 5G-интернета – 10-20 Гбит/с. Однако на практике скорость интернета для пользователей будет намного меньше – 1-3 Гбит/с".

Но такие скорости уже сейчас предлагают провайдеры оптической связи.

Также IT-специалист отметил, что мобильный интернет в значительной степени зависит от загруженности сети и если одновременно подключается большое количество абонентов, скорость может заметно снижаться.

С оптоволоконным подключением эта проблема значительно менее ощутима, поэтому в большинстве случаев такой интернет работает стабильнее.

А вот в чем действительно может заключаться проблема – это мошенничество при установке провода. Иногда пользователи волнуются, что провайдер может выдать обычный кабель за оптоволоконный, поэтому важно понимать, как выглядит оптоволокно для интернета.

Эксперт отметил, что обычно порядочные провайдеры таким не занимаются, но проверить это довольно просто:

"Нужно посмотреть на толщину кабеля: обычный электрический кабель толстый – примерно как мизинец у человека, а оптическое волокно значительно тоньше – как грифель карандаша".

Именно по этому признаку можно легко отличить оптоволокно от так называемой "витой пары" и убедиться, что подключение действительно соответствует заявленной технологии.

справка Андрей Дума Айтишник, программист Учился в Приазовском государственном техническом университете. Работал в сфере коммуникаций в энергетике, поэтому разбирается в некоторых телекоммуникационных технологиях. Разработчик программного обеспечения, сотрудничает с различными корпорациями.

