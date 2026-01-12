Apple впервые за 14 лет возглавила рынок смартфонов: какие iPhone самые популярные

Компания сумела нарастить продажи на 10% за год, заняв 20% всего рынка и обойдя Samsung.

Компания Apple вернула себе титул главного производителя смартфонов в мире, впервые с 2011 года обойдя Samsung. Об этом сообщают аналитики Counterpoint Research.

По данным источника, Apple сумела нарастить продажи на 10% за год, заняв 20% всего рынка. Samsung, чьи продажи тоже выросли, но оказались меньше, чем у конкурента, заняла второе место с долей 19%. Xiaomi расположилась на третьей позиции с 13% рынка.

Основной причиной смены лидера называют успешный релиз iPhone 17, а также отличные показатели 16-й линейки, которая весь год демонстрировала устойчивый спрос на развивающихся и средних по размеру рынках. Продажи Samsung выросли за счет среднебюджетной А-серии и хороших результатов Galaxy Z Fold 7.

Также среди топ-брендов продолжает оставаться Vivo и Oppo с долей рынка в 8%. Отдельно аналитики упомянули Nothing и Google, чьи продажи выросли на 31% и 25% соответственно. При этом их продажи все еще остаются недостаточными, чтобы выбраться из категории "Другие" и закрепиться среди крупнейших производителей.

Согласно прогнозу Counterpoint, в 2026 году рынок смартфонов, вероятно, замедлит рост, так как нехватка чипов и рост стоимости компонентов могут ограничить производство. Это связано с тем, что производители микросхем все чаще отдают приоритет центрам обработки данных ИИ, а не мобильным устройствам.

Ранее появилась информация, что Apple впервые планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.

Меж тем презентация флагманской линейки Galaxy S26 ожидается позже обычного – 25 февраля. В продаже новинки ожидаются только в марте.

