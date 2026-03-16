Трамп хочет создать коалицию для возобновления работы Ормузского пролива, - Axios

Президент США Дональд Трамп работает над созданием коалиции стран для возобновления работы Ормузского пролива и надеется объявить об этом позже на этой неделе, пишет Axios, ссылаясь на четыре источника.

Трамп также рассматривает возможность захвата критически важного иранского нефтяного хранилища на острове Харг – шаг, который потребует присутствия американских войск на земле, – если танкеры останутся заблокированными в Персидском заливе.

"Пока блокада продолжается и поставки нефти из Персидского залива ограничены, Трамп не сможет закончить войну, даже если бы захотел", - пишет Axios.

В воскресенье Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что США ведут переговоры с семью странами, подчеркнув при этом, что миссия "будет небольшой", поскольку у Ирана "очень мало огневой мощи".

Также Трамп и высокопоставленные чиновники администрации провели субботу и воскресенье, проводя телефонные обсуждения по формированию многонациональной коалиции, сообщил американский чиновник.

Пока ни одна страна публично не заявила о своей поддержке, но высокопоставленный чиновник администрации заявил, что Трамп ожидает, что некоторые страны объявят о своей поддержке на этой неделе, сформировав "Ормузскую коалицию".

"Сейчас главная задача – заручиться политической поддержкой", – сказал источник, знакомый с ходом переговоров. Вопрос о том, "кто что и когда отправит", будет решен позже.

Странам будет предложено предоставить военные корабли, средства командования и управления, беспилотники и другие военные средства.

Трамп нацелился на остров Харг

Трампа привлекает идея прямого захвата острова Харг, потому что это будет означать "экономический нокаут режима" – по сути, лишение Тегерана финансирования, заявил американский чиновник. Однако для этого потребуются войска на местах, и это может спровоцировать ответные удары Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах Персидского залива, особенно в Саудовской Аравии.

"Есть большие риски. Есть и большие выгоды. Президент пока к этому не готов, и мы не говорим, что он будет готов", – сказал чиновник.

Но, по словам чиновника, "это может измениться", если усилия по очистке пролива затянутся. "Президент не собирается ждать и позволять иранцам диктовать темп конфликта".

Трамп и война в Иране

Президент США Дональд Трамп призвал союзников присоединиться к его военным действиям против Ирана и предупредил, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если союзники не окажут помощь в открытии Ормузского пролива.

Трамп также сказал, что ожидает помощи Китая в разблокировке пролива.

"Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90 процентов своей нефти из пролива", – сказал он.

