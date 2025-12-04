Некоторые версии iPhone Air на вторичном рынке подешевели почти на 50%.

Ультратонкий iPhone Air резко потерял в цене при перепродаже – данные SellCell показывают, что уже через десять недель после запуска телефон перепродают на 44-47% дешевле стартовой цены.

Исследование SellCell основано на данных более 40 американских компаний, занимающихся выкупом телефонов. Отмечается, что это худший результат среди всех Apple iPhone за последние годы.

Особенно сильно "в минус" ушла версия iPhone Air с 1 ТБ памяти. Аналитики отмечают, что сопоставимые показатели фиксировались только в 2022 году у моделей iPhone 14 Plus и iPhone 13 mini.

Остальные новые смартфоны от Apple показывают не такую сильную просадку цены на вторичном рынке: слабее всего подешевел iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ, который потерял 26,1% своей стоимости. Базовый iPhone 17 упал от 32,9% до 40,8%, что примерно соответствует показателям предшественников.

Данные показывают, что цены на iPhone 17 стабилизировались к десятой неделе продаж, но стоимость перепродажи iPhone 17 Air продолжает падать. Эксперты связывают это с тем, что покупатели сомневаются в долгосрочной ценности этой модели.

Напомним, достижение рекордно тонкого корпуса 5,6 миллиметра в iPhone Air потребовало целый ряд компромиссов. Аппарат получил батарею меньшей емкости и всего одну основную камеру, но при этом сохранил ценник в 1000 долларов.

Ранее появлялась информация, что провальные продажи iPhone Air вынудили Android-производителей отказаться от своих "ультратонких" смартфонов. Основная сложность заключается в проектировании девайса тоньше 6 мм, не жертвуя техническими характеристиками.

При этом Apple все еще собирается делать iPhone Air 2, несмотря на провал первого смартфона. Источник говорит, что главным изменением станет появление сверхширика 48 Мп, который дополнит основной модуль 48 Мп, аналогично базовому iPhone 17.

