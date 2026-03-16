Трамп обрушился с угрозами на союзников из-за войны в Иране и упомянул Украину

Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень плохое будущее", если союзники не помогут США в Иране.

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны присоединиться к его военным действиям против Ирана и предупредил, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если союзники не окажут помощь в открытии Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Вполне уместно, чтобы те, кто получает выгоду от пролива, помогли убедиться, что там ничего плохого не произойдет… Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", – сказал Трамп.

Трамп также раскритиковал НАТО и упомянул помощь США Украине.

"У нас есть НАТО. Мы были очень любезны. Нам не обязательно было помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас… Но мы помогли им. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом", - сказал он.

Трамп также сказал, что ожидает помощи Китая в разблокировке пролива.

"Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90 процентов своей нефти из пролива", – сказал Трамп.

При этом он добавил, что ждать ответа до запланированного через две недели саммита с Си Цзиньпином "слишком долго" и сказал, что его поездка в Китай также может быть отложена. "Мы можем отложить", – сказал Трамп. Он не уточнил, на какой срок.

Он также вновь раскритиковал премьера Британии Кира Стармера за отказ в помощи в войне:

"Великобританию можно считать союзником номер один, самым давним союзником, но когда я попросил их приехать, они не захотели приехать… И как только мы фактически уничтожили опасный потенциал Ирана, они сказали: "Ну, мы отправим два корабля", а я сказал: "Нам нужны эти корабли до победы, а не после".

При этом он заявил, что опасность для союзников в Персидском заливе будет минимальной, поскольку США и Израиль уничтожили военный потенциал Ирана за последние две недели.

На вопрос, помогает ли Россия Ирану, Трамп ответил: "Я не знаю, так ли это или нет. Но можно также утверждать, что мы в какой-то степени помогали Украине. Трудно сказать: "Вы нацеливаетесь на нас, но мы же помогали Украине"".

Война в Иране

Ранее в Белом Доме заявили, что война США с Ираном продлится от четырех до шести недель, но окончательное решение о ее завершении должен принимать президент Дональд Трамп.

Также чиновники обратились к американцам с просьбой "потерпеть" из-за роста цен на энергоносители, добавив, что США опережают график войны.

