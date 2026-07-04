Названы лучшие iPhone в 2026 году по версии пользователей – это не новые модели

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной рейтинг за июнь 2026 года, только на этот раз не самых мощных телефонов, а топ мобильных устройств Apple, которыми (согласно опросам) владельцы техники бренда довольны больше всего. И лидирующие позиции заняли не новые iPad и iPhone, а устройства многолетней давности.
Среди смартфонов самый высокий результат показал iPhone 12 mini с 95,54% положительных отзывов. На момент выхода в 2020 году смартфон часто критиковали за слабую автономность, отсутствие быстрой зарядки и высокую цену на фоне базовой модели. Сегодня же 12 mini воспринимают как эталон компактного и мощного смартфона, отмечают эксперты.
Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2. Несмотря на техническое устаревание и не самый современный внешний вид, владельцы продолжают пользоваться смартфоном и остаются им довольны.
Самым новым смартфоном в рейтинге стал iPhone Air. Он разместился на пятой позиции с уровнем одобрения 94,51%. Новинка позиционируется как самый тонкий телефон в истории Apple, объединяющий компактный дизайн (толщина всего 5,6 мм) и флагманскую мощность. В топ-10 также оказались iPhone 16е и iPhone 8, выпущенный в 2017 году.
Абсолютным лидером среди Apple-устройств в рейтинге AnTuTu стал iPad Air 4 с почти 97% одобрения. Благодаря мощному процессору A14 Bionic и поддержке современных версий системы, он даже спустя шесть лет остается актуальным и мощным устройством.
Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в середине сентября. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.
Ранее инсайдер поделился макетами iPhone 18 Pro во всех четырех цветах. Оранжевый цвет, ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой: его место займет новая бордовая расцветка "Темная вишня".