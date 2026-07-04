Названы лучшие iPhone в 2026 году по версии пользователей – это не новые модели

Несмотря на тренд индустрии на большие дисплеи, компактные iPhone остаются одними из самых высоко оцененных устройств.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной рейтинг за июнь 2026 года, только на этот раз не самых мощных телефонов, а топ мобильных устройств Apple, которыми (согласно опросам) владельцы техники бренда довольны больше всего. И лидирующие позиции заняли не новые iPad и iPhone, а устройства многолетней давности.

Среди смартфонов самый высокий результат показал iPhone 12 mini с 95,54% положительных отзывов. На момент выхода в 2020 году смартфон часто критиковали за слабую автономность, отсутствие быстрой зарядки и высокую цену на фоне базовой модели. Сегодня же 12 mini воспринимают как эталон компактного и мощного смартфона, отмечают эксперты.

Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2. Несмотря на техническое устаревание и не самый современный внешний вид, владельцы продолжают пользоваться смартфоном и остаются им довольны.

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Самым новым смартфоном в рейтинге стал iPhone Air. Он разместился на пятой позиции с уровнем одобрения 94,51%. Новинка позиционируется как самый тонкий телефон в истории Apple, объединяющий компактный дизайн (толщина всего 5,6 мм) и флагманскую мощность. В топ-10 также оказались iPhone 16е и iPhone 8, выпущенный в 2017 году.

Абсолютным лидером среди Apple-устройств в рейтинге AnTuTu стал iPad Air 4 с почти 97% одобрения. Благодаря мощному процессору A14 Bionic и поддержке современных версий системы, он даже спустя шесть лет остается актуальным и мощным устройством.

Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в середине сентября. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Ранее инсайдер поделился макетами iPhone 18 Pro во всех четырех цветах. Оранжевый цвет, ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой: его место займет новая бордовая расцветка "Темная вишня".

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