Apple представит сразу шесть новых iPhone в 2027 году, - Bloomberg

Ожидаются базовый iPhone 18, второе поколение iPhone Air и специальный iPhone к 20-летию серии.

По данным журналиста Марка Гурмана, Apple планирует самое масштабное обновление линейки iPhone в своей истории. В 2026 и 2027 годах компания может выпустить сразу 9 новых смартфонов, включая большой юбилейный редизайн.

Этой осенью компания представит три флагмана – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Fold/Ultra, слухи о котором ходят по сети уже несколько лет.

Базовый iPhone 18 не успеют выпустить в этом году, поэтому он "переедет" на весну 2027 года. Тогда же Apple должна представить бюджетную версию iPhone 18e, а также второе поколение ультратонкого гаджета iPhone Air.

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Осенью 2027 года Apple "перепрыгнет" 19-е поколение и сразу анонсирует iPhone 20, приуроченный к 20-летию презентации первого iPhone. По данным Гурмана, компания покажет только Pro-версии устройства, а также iPhone Ultra 2 – базовая версия смартфона вновь "переедет" на следующий год.

Гурман подтвердил старый слух о том, что iPhone 20 ожидает серьезный редизайн – устройство получит дисплей, который занимает всю переднюю панель без каких-либо прерываний: ни "челки", ни "островка", ни даже минимальных отверстий под камеру.

Кроме смартфонов, Apple "ускорила" работу над тремя носимыми гаджетами на базе искусственного интеллекта. В 2026 и 2027 годах компания представит умные очки, ИИ-кулон и новую модель наушников AirPods с камерами.

Ранее Apple официально подтвердила, что поднимет цены на большинство своих устройств. По подсчетам аналитиков, стоимость iPhone 18 Pro может составить 1400 долларов – на 300 долларов больше iPhone а iPhone 18 Pro Max может стартовать с 1500 долларов,

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

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