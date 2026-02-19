Bloomberg узнал о планах Apple выпустить умные очки, кулон и наушники с ИИ

Купертино вступает в новую технологическую гонку.

По информации Bloomberg, Apple "ускорила" работу над тремя носимыми устройствами на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что уже скоро корпорация представит умные очки, ИИ-кулон и новую модель наушников AirPods с камерами.

Все они будут подключаться к iPhone и взаимодействовать с более "умной" версией Siri, которая работает на специально модифицированной Gemini от Google. С гаджетами можно будет разговаривать голосом и они даже будут вам отвечать.

Как сообщает Bloomberg, очки под кодовым названием N50 представляют собой конкурента очкам Rayban. В них будут встроены высококачественные камеры для съемки фотографий и видео, микрофоны и динамики, а также дополнительный сенсор, который обеспечит работу ИИ-функций. При этом дисплея в очках не будет

Цель состоит в том, чтобы смарт-очки функционировали как круглосуточный помощник с ИИ, способный понимать, на что пользователь смотрит и давать подсказки. В частности, можно сказать "запомни эту страницу" и нейросеть скинет ее вам в приложение Notes. Выйдут очки в 2027 году, а производство начнется в декабре этого года.

Кроме того, в этом или следующем году Apple выпустит обновленные AirPods. Согласно источнику, наушники получат камеру низкого разрешения, которые вместе с ИИ смогут анализировать окружающую среду пользователя.

Что касается кулона с ИИ, то он будет размером с AirTag и крепиться специальной клипсой к одежде или носится как медальон на шее. Делает он то же самое, что и предыдущие устройства – у него есть камера и микрофон, чтобы слушать и понимать пользователя, а также отвечать ему. По данным Bloomberg, такой девайс еще находится на ранней стадии разработки.

"Общий смысл инноваций от Apple: дать возможность пользователю иметь постоянно находящегося с ним ИИ-помощника, охватит все возможные сценарии: один будут носить очки, другие наушники, а кто-то кулон", – пишет Bloomberg.

Недавно Apple анонсировала мартовскую презентацию. По слухам, там должны показать iPhone 17e, MacBook Pro на M5, а также бюджетный MacBook с процессором от iPhonе.

СМИ пишут, что Apple отложила выход базовой версии iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

