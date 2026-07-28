Эксперты назвали смартфон за $200, которого большинству людей хватит 'с головой'

Moto G Power 2025 обеспечивает долгую автономную работу, поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

Пока компании продолжают выпускать флагманы стоимостью свыше $1000, все больше экспертов сходятся во мнении, что большинству пользователей такие устройства попросту не нужны. Смартфоны среднего и бюджетного класса сегодня способны предложить практически все необходимое для повседневного использования.

Как отмечают обозреватели Android Police, Moto G Power (2025) станет оптимальным выбором для большинства людей. При рекомендованной цене 300 долларов телефон уже казался хорошей покупкой, но со скидкой до $200 он стал одним из самых привлекательных предложений на рынке.

Главным достоинством Moto G Power (2025) называют удачное сочетание характеристик и цены. Смартфон получил 6,8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, расширяемого с помощью карты microSD. Этого достаточно для комфортной работы с приложениями, просмотра видео, общения в мессенджерах и большинства повседневных задач.

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Еще одним сильным аргументом стала автономность. Аккумулятор емкостью 5000 мАч без проблем обеспечивает полный день работы без подзарядки. Кроме того, есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 30 Вт, что является редкостью для недорогих смартфонов.

За фотовозможности отвечает основная камера на 50 Мп, дополненная 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Для селфи предусмотрена передняя камера на 16 Мп. Эксперты отмечают, что при хорошем освещении качество снимков вполне достойное, хотя в темное время суток результаты уступают более дорогим моделям.

Moto G Power поставляется с Android 15 и, как ожидается, получит финальное обновление до Android 17. Несмотря на относительно короткую программную поддержку по сравнению с некоторыми конкурентами, за 200 долларов это один из самых выгодных смартфонов на рынке.

Ранее эксперты известного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Так, самый выгодный для приобретения флагман сегодня продает iQOO, а в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

УНИАН писал, что бюджетные смартфоны за 200 долларов в 2027 году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть. Причина – стремительно растущий спрос на память для ИИ, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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