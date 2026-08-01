Назван идеальный срок службы смартфона: менять его раньше нет смысла

Главный фактор, определяющий срок службы телефона, – не столько его "железо", сколько программная поддержка производителя.

Современные смартфоны развиваются уже не насколько стремительно, как еще несколько лет назад, поэтому ежегодная смена устройства перестала быть оправданной. По мнению экспертов ZDNET, оптимальный срок эксплуатации телефона составляет около 5 лет – именно за это время владелец успевает полностью окупить покупку и при этом не сталкивается с серьезными ограничениями в его работе.

К такому выводу пришли после анализа темпов развития мобильных технологий, продолжительности программной поддержки и производительности современных устройств.

Сегодня новые поколения смартфонов чаще предлагают эволюционные, а не революционные изменения. Улучшаются камеры, процессоры и экраны, хотя для большинства пользователей разница между поколениями практически незаметна. Если смартфон справляется с мессенджерами, браузером, соцсетями и фото, необходимости менять его каждый год нет.

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Ситуацию изменило только появление искусственного интеллекта. Например, смартфоны последних поколений получили встроенные ИИ-инструменты вроде синхронного перевода, умного ластика для фотографий и генеративных ассистентов. Но после этого скачка индустрия снова вернулась к привычному циклу небольших улучшений.

Еще одна причина пользоваться смартфоном дольше – значительно увеличившийся срок программной поддержки. Если еще в начале 2020-х большинство Android-смартфонов обновлялись всего 2–3 года, то теперь ситуация изменилась.

Флагманы Samsung и Google получают до семи лет обновлений Android и обновлений безопасности, а Apple продолжает поддерживать свои устройства максимально долго. Благодаря этому смартфоны дольше остаются безопасными, получают новые функции, а также сохраняют высокую стоимость на вторичном рынке.

Также важно напомнить, что с июня 2025 года в Европе начали действовать новые требования к "экодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС устройства должны получать обновления ОС минимум 5 лет после окончания продаж. Это значит, что общий срок поддержки может доходить до 7-8 лет.

При этом производительности современных процессоров тоже хватает с большим запасом. Процессоры Apple и Qualcomm начала 2020-х годов без проблем справляются не только с повседневными задачами, но и с играми, обработкой фото и потоковым видео. Новые модели зачастую дают лишь незначительный прирост скорости, который не всегда заметен в повседневном использовании.

Безопасно ли пользоваться телефоном, которому 5 лет

Эксперты отмечают, что и после пяти лет смартфон необязательно становится устаревшим. Даже после устаревания версии Android, если производитель продолжает выпускать патчи безопасности, устройством можно пользоваться еще дольше.

Чаще всего первым компонентом, требующим внимания, становится батарея. Срок службы аккумулятора в смартфонах обычно составляет около 3 лет, после чего его емкость падает ниже 80% . Замена аккумулятора стоит существенно дешевле покупки нового телефона и позволяет продлить срок службы вашего устройства еще на несколько лет.

Чтобы смартфон прослужил максимально долго, также рекомендуется использовать защитный чехол и стекло – это поможет избежать дорогостоящего ремонта после падений, сохраняя его внешний вид и стоимость при возможной перепродаже .

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет обязать производителей смартфонов вернуть съемные батареи, чтобы владельцы могли их быстро и без труда заменить без похода в сервисный центр. Новые правила могут вступить в силу уже в 2027 году.

Ранее эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

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